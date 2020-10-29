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В Москве задержан журналист Ренат Давлетгильдеев

Ренат Давлетгильдеев

В Москве задержали журналиста, креативного директора "Сноба" Рената Давлетгильдеева, участвовавшего в акции Pussy Riot против гомофобии. Его доставили в ОВД Мещанский. Об этом он сообщил телеканалу "Дождь".

7 октября, в день рождения президента Владимира Путина участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, министерства культуры и ОВД по району Басманный в Москве.

Они потребовали расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу, легализовать однополые партнёрства, а также отменить действующий закон о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Давлетгильдеев вместе с Вероникой Никульшиной и Александром Софеевым установил флаг на здании ФСБ на Лубянке.

Других участников акции в октябре также задерживали, на них составляли протоколы по статье о нарушении правил проведения массовых мероприятий. Александра Софеева,арестовали на 30 суток, признав виновным повторном нарушении по этой статье.

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