Суд в Москве арестовал на 30 суток участника Pussy Riot

Мещанский районный суд Москвы в пятницу арестовал на 30 суток участника Pussy Riot Александра Софеева за акцию с флагами ЛГБТ на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Министерства культуры. Об этом сообщила муниципальный депутат Людмила Штейн.
Софеева признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. В феврале этого года активиста оштрафовали на 15 тысяч рублей за участие в акции в поддержку политзаключённых у здания Госдумы.
7 октября группа Pussy Riot приурочила акцию против государственной гомофобии ко дню рождения президента России Владимира Путина. Они вывесили радужные флаги на зданиях государственных ведомств в Москве.
Участники акции потребовали расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу, легализовать однополые партнёрства, а также отменить действующий закон о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
После акции полиция задержала участников Pussy Riot Александра Софеева, Василия Андрианова, Елизавету Дидерих, Веронику Никульшину и Марию Алехину. На всех были составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.
Во время акции возле здания ФСБ был задержан корреспондент Радио Свобода Артем Радыгин, выполнявший редакционное задание.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.