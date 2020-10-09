Суд в Москве арестовал на 30 суток участника Pussy Riot

Мещанский районный суд Москвы в пятницу арестовал на 30 суток участника Pussy Riot Александра Софеева за акцию с флагами ЛГБТ на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Министерства культуры. Об этом сообщила муниципальный депутат Людмила Штейн.

Софеева признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. В феврале этого года активиста оштрафовали на 15 тысяч рублей за участие в акции в поддержку политзаключённых у здания Госдумы.

7 октября группа Pussy Riot приурочила акцию против государственной гомофобии ко дню рождения президента России Владимира Путина. Они вывесили радужные флаги на зданиях государственных ведомств в Москве.

Участники акции потребовали расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу, легализовать однополые партнёрства, а также отменить действующий закон о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

После акции полиция задержала участников Pussy Riot Александра Софеева, Василия Андрианова, Елизавету Дидерих, Веронику Никульшину и Марию Алехину. На всех были составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

Во время акции возле здания ФСБ был задержан корреспондент Радио Свобода Артем Радыгин, выполнявший редакционное задание.