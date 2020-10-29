Росстат: две трети молодых семей тратят деньги только на еду и одежду

Почти две трети молодых семей (64%) в России во втором квартале 2020 года могли позволить себе только покупку еды и одежды, но не товаров длительного пользования, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовое положение молодых российских семей серьезно ухудшилось — во втором квартале 2019 года 50,3% семей сообщили, что денег хватает только на еду и одежду.

За год также ухудшилось положение неработающих пенсионеров: 62,4% из них сообщили, что не могут позволить себе купить что-то, кроме еды и одежды (год назад таких было 58,8%). Положение многодетных семей улучшилось — за год доля домохозяйств, которые могут позволить себе только еду и одежду, сократилась почти на 10% до 50,5%.

В России доля семей, которые не могут позволить себе товары длительного пользования, за год почти не изменилась — 49,9% против 49,4% во втором квартале 2019 года.