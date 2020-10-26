На грани. Что может стать поводом для социального взрыва

Ждать ли России нового биржевого краха и что делать, если он случится? Почему россияне пострадали от кризиса сильнее украинцев, и какие сложились предпосылки к социальному взрыву? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

В пятницу 23 октября состоялось очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором обычно принимается решение по ставке рефинансирования. Ставку Центральный банк оставил на прежнем уровне, и это ни для кого не стало сюрпризом. Несмотря на то, что российская экономика восстанавливается медленнее, чем предполагалось, дальнейшему снижению ставки помешала девальвация рубля. Инфляционные ожидания бизнеса и населения выросли, так что более дешевых кредитов придется подождать до того момента, как российская национальная валюта стабилизируется. Если это произойдет, ЦБ снизит ставку. В противном случае экономике придется выкарабкиваться из коронакризиса без дополнительных стимулов.

Полная видеоверсия программы:

Из того, что прозвучало на пресс-конференции главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, обращает на себя внимание несколько моментов. Прогноз по оттоку капитала из страны на этот год ЦБ повысил более чем в два раза – с 25 до 53 миллиардов долларов. С девальвацией рубля этот показатель неразрывно связан. Глупо хранить деньги в падающей валюте. При этом, чем больше инвесторов и простых граждан от валюты избавляются, тем быстрее она падает.

Связаны с девальвацией и реальные располагаемые доходы населения, которые влияют на конечное потребление в экономике. Прогноз по конечному потреблению ЦБ также ухудшил – оно, как считают эксперты банка, упадет примерно в полтора раза сильнее, чем прогнозировалось еще в июле этого года – на 6-7 процентов. Любопытно, что при этом прогноз по росту розничного кредитования Банк России повысил. Если в июле ожидалось, что объем выданных населению банковских кредитов по результатам года вырастет на 6-9 процентов, то сейчас эта "вилка" почти в два раза выше – 13-16 процентов.

Сочетание этих двух факторов говорит о том, что население все глубже залезает в долги перед банками. Однако рост долговой нагрузки не только не сопровождается ростом потребления, но и не позволяет сохранить его даже на прежнем уровне. Причем процесс этот ускоряется буквально на глазах – с момента публикации июльского прогноза прошло чуть больше трех месяцев. Тут впору вспомнить прошлогодние предупреждения о том, что пузырь на рынке потребительского кредитования вполне способен привести к социальному взрыву. Предпосылки для этого созрели, хотя пока социальное недовольство направлено преимущественно против банков.

Опубликованные 21 октября результаты опроса аналитического центра НАФИ показывают, что уровень лояльности россиян к банкам, в которых они обслуживаются, опустился почти до нулевой отметки.

Для российских граждан проценты, под которые можно занять у банка, почти не снизились

И у этого недовольства есть все основания. Несмотря на то, что доля проблемных активов, в том числе кредитов с просрочкой более 90 дней, по оценкам, вырастет в этом году вдвое – с 7,5 до 15 процентов, банковский сектор не только не потеряет, но и заработает. Прибыль по итогам года ожидается на уровне 1,2-1,3 триллиона рублей. Это на половину триллиона хуже, чем в прошлом году. Но это прибыль. И получат ее банки не в последнюю очередь благодаря серии снижения ставок Банком России. Кредитным организациям деньги стали обходиться существенно дешевле.

Но для российских граждан проценты, под которые можно занять у банка, почти не снизились. Что до граждан, то даже по официальной оценке, их доходы по результатам первых трех кварталов упали, и для восстановления нет никаких предпосылок. По данным Росстата, 1 миллион 300 тысяч россиян в этом году перешли черту бедности. Опрос компании "Ромир-мониторинг" свидетельствует о том, что доходы снизились у 54 процентов российских работников, а по Москве – у 58.

И еще одно интересное наблюдение. В последнее время власти активно продвигают тезис о том, что Россия справляется с кризисом куда лучше, чем большинство других стран. В качестве доказательства называются относительно скромные цифры сокращения ВВП или более низкий уровень безработицы. Экономика с кризисом может и справляется, а вот граждане – не очень.

Российская стабильность уже ничего не гарантирует, и это самое "хуже" уже наступило

Раз уж речь зашла о международных сопоставлениях – на прошлой неделе швейцарский банк Credit Suisse опубликовал ежегодное исследование, посвященное мировому богатству. По оценке аналитиков банка, уровень благосостояния россиян в первом полугодии в долларах (а как иначе делать международные сравнения) упал почти на 11 процентов. И это один из худших показателей в мире. Даже украинцы, с которыми Россия в последнее время все время соревнуется, обеднели не так сильно.

Такого рода сопоставления выбивают почву из-под ног у тех, кто противится переменам из страха, что будет только хуже, у тех, кто продолжает верить мантрам о победившей стабильности. Потому что российская стабильность уже ничего не гарантирует, и это самое "хуже" уже наступило, причем безо всякой надежды на улучшение. Отсюда всего один шаг до полноценного социально-политического кризиса, подобного тому, который переживает еще один режим, до недавнего времени гордившийся победившей всепоглощающей стабильностью – режим Александра Лукашенко.

Весь нынешний год только и разговоров, что о мировом экономическом кризисе и том, как он проявляется в России. При этом любой кризис такого масштаба характеризуется не только количественными показателями: динамикой ВВП, уровнем промышленного производства, инфляцией или доходами бизнеса и населения. В непростые для экономики периоды обостряются все существующие противоречия и резко ускоряются давно проявившиеся тенденции.

И если вспомнить законы диалектики, количественные изменения рождают новое качество. Где-то, как в США, где уже 3 ноября состоятся президентские выборы, люди могут повлиять на этот процесс. Где-то, как в России, этот выбор делает за них государство, приватизированное группой товарищей, не допускающих даже мысли о том, что именно их мнение о том, "как лучше" является истиной в последней инстанции.

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