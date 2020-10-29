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Власти Москвы задумались о введении QR-кодов для посещения кафе днем

Власти Москвы рассматривают возможность введения регистрации посетителей любых кафе и ресторанов с помощью QR-кодов или СМС, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке общепита.

С 19 октября такой режим уже действует в ночных клубах, барах, караоке и других заведениях, работающих по ночам. Теперь же его планируют распространить и на те заведения, которые работают днём. Ограничения могут быть введены уже со 2 ноября.

За последние сутки в России (включая аннексированный Крым) выявлено максимальное с начала пандемии число новых случаев заражения COVID-19 – 17 717. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Умерли за сутки 366 пациентов с коронавирусной инфекцией, что тоже стало антирекордом. Общее число умерших от COVID-19 в России за время пандемии достигло 27 301 (в эту официальную статистику включаются только те, у кого коронавирунсая инфекция признана главной причиной смерти; число всех умерших с коронавирусом, как следует из данных Росстата, существенно больше). Выздоровели за сутки почти 15 тысяч человек.

В Москве за пять месяцев режима обязательного ношения масок и перчаток в транспорте, введённого в связи с пандемией коронавируса, за нарушение режима оштрафованы почти 96 тысяч человек, сообщил глава государственного казённого учреждения "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

С марта по середину июля этого года количество торговых точек в России снизилось на 62 процента, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. По его словам, расчёты произведены на основе данных Росстата и оператора онлайн-касс "Эвотор". Беляков подчеркнул, что негативное влияние пандемии коронавируса ощутил на себе весь сегмент негосударственной экономики.

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