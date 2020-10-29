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Лицом к событию

Где Путин споткнется?

Гарри Каспаров на Форуме свободной России

К чему привело конституционное переформатирование режима Путина? Что принципиально изменилось в России в результате пандемии? Каковы уроки белорусского сопротивления для российской оппозиции? Есть ли у Кремля продуманная внешнеполитическая стратегия? Что для России изменят выборов в США

Обсуждаем с чемпионом мира по шахматам, основателем Форума свободной России, главой Фонда защиты прав человека Гарри Каспаровым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 29 октября в 19:05

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