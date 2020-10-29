Где Путин споткнется?

К чему привело конституционное переформатирование режима Путина? Что принципиально изменилось в России в результате пандемии? Каковы уроки белорусского сопротивления для российской оппозиции? Есть ли у Кремля продуманная внешнеполитическая стратегия? Что для России изменят выборов в США

Обсуждаем с чемпионом мира по шахматам, основателем Форума свободной России, главой Фонда защиты прав человека Гарри Каспаровым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 29 октября в 19:05