Короткая память. Ефим Фиштейн – о предвыборных любви и ненависти

Известный американский аналитик (у нас сказали бы – политтехнолог), большой специалист по выборам Франк Лунц на днях имел неосторожность заявить: "Если опросы общественного мнения ошибутся и на этот раз и Дональд Трамп победит, то это будет значить, что мне и моим коллегам пора переквалифицироваться в управдомы". В оригинале это звучит чуть иначе, но если бы Франк знал русскую литературу, он непременно сказал бы именно так. В этой фразе – всё отчаяние американского экспертного сообщества в канун судьбоносных выборов, когда взгляд из окна и взгляд на табличку с результатами опросов – это два разных взгляда, отражающих как бы совершенно различные и даже несовместимые реальности.

Он, конечно же, немножко красуется, этот Лунц. Менять профессию он, скорее всего, не собирается, хотя отчаяние его можно понять: картина действительности и подавляющее большинство экспертных оценок этой картины расходятся, как никогда раньше. Трамп непредсказуем и даже сейчас, в године двенадцатой, отнюдь не собирается следовать "доброжелательным" советам тех авторитетных СМИ, которые его на дух не переносят. Когда я вижу штатного комментатора некогда популярного телеканала, который сокрушенно констатирует, что невыносимый президент опять не сделал того, что единственно ещё могло спасти его от позорного провала, опять не сказал заветного слова, не совершил правильного поступка, я понимаю, что кто-то из них в этой стране обречен – то ли Трамп, то ли умный комментатор со всей его конторой. Их дальнейшее сосуществование становится бессмысленным.

Уши вянут, чтобы не сказать большего, когда тебе объясняют, что доказательство явного поражения тугодума Трампа в дебатах с блистательным Джо Байденом налицо, достаточно сравнить модные аксессуары их жен. Долговязая Мелания смотрелась на каблуках нелепо, в то время, как платье в цветочках делало Джилл Байден ещё более очаровательной, если такое вообще возможно. Приходится ли удивляться, что подобная аналитика оставляет чувство, будто вам вскрыли черепную коробку и перемешивают мозги большой поваренной ложкой?

И всё же Франку Лунцу и его коллегам по цеху не стоит отчаиваться: через 4 года они смогут предсказывать будущее вкривь и вкось с тем же неистребимым апломбом. Можно смело предположить, что потребители их цифири будут готовы вновь довериться тем же фокусникам, которые и в прошлый электоральный заход гарантировали победу прогресса точь-в-точь с таким же отрывом, что и сейчас, а самые передовые успели даже тиснуть фото улыбчивой лжепобедительницы, не дожидаясь окончательного подсчета голосов.

Дело в том, что американцы действительно забывчивы – такова их физиологическая особенность. Это прекрасно продемонстрировал демократический кандидат Джо Байден, отвечая на вопрос, почему, согласно опросам Гэллапа, 56 процентов американцев считают, что при Трампе им живется лучше, чем при Обаме: "Если, как вы утверждаете, 54 процента американцев полагают, что при нынешнем правительстве их экономическое положение улучшилось, то – если откровенно – это значит, что у них плоховато с памятью". Что уж говорить о рядовых американцах, если даже самый смышленый и бодрый из них умудряется в течение секунды забыть цифру, которую собирается опровергать?!

Откровенно завидую тем российским коллегам, которым давно всё ясно. В смертельной схватке между несовершенным настоящим и ослепительно светлым будущим они всегда на стороне второго. Уж они-то знают, что "Трампуша", как презрительно они его прозывают, есть порождение Владимира Путина, работает в режиме ручного управления и выполняет самые грязные поручения своего хозяина. Что ни возьми из американских достижений последнего времени – везде торчат уши российских интересов. За четыре года ни одной американской войны, никаких цинковых гробов с обратными бортами – тут и жириновские знатоки-депутаты на радостях поднимут бокалы с шампанским. В одночасье решаются извечные неразрешимые проблемы Ближнего Востока – кому, как не Путину, ставить галочку в зачетную книжку? Американские контингенты размещаются на востоке Польши и в Прибалтике – ай да Путин, ай да молодец!

Украинская армия впервые получает на вооружение летальное оружие – противотанковые ракеты типа "Джевелин" – тут уж Путин наверняка заходится от счастья: "Трампуша" служит верой и правдой! Не сравнить с Бараком Обамой, который вдохновенно пел про перезагрузку отношений с Москвой, которая сделает Россию травоядной, а мир прочным. Дипломатия Трампа мирит (или во всяком случае пытается замирить) вечных врагов: тут косоваров с сербами, там азербайджанцев с армянами. И всё это в местах, которые Сергей Лавров давно объявил исключительной зоной российского влияния. Чтобы американская дипломатия работала по всему российскому полю, такого даже при союзничестве в годы великой войны не бывало! Не иначе, как вездесущий Майк Помпео следует кремлёвским методичкам, забрасываемым в Белый дом через сверхсекретный передатчик, спрятанный в футбольном мяче, подаренном Трампу Путиным в Хельсинки. Если кто думает, что я в своем сарказме слегка перебарщиваю, пусть перечитает комментарии, писанные на эту тему на полном серьезе три года назад.

Но разве рыжий американец не обожает диктаторов всего мира, не заискивает перед ними позорно? Обожает, конечно, и заискивает. Душевно любит, к примеру, партийное руководство Китайской Народной Республики и только для отвода глаз снабжает оружием Тайвань и ведет с китайцами торговую войну, чем вызывает нелицеприятную критику своих миролюбивых европейских союзников. К иранским аятоллам проявляет свою скрытую симпатию тем, что алибистически перекрывает им газо- и валютопроводы, что тоже встречает гневный отпор демократической Европы. Стоит ли рассказывать здесь об отношениях трамповского Белого дома с диктаторами Латинской Америки вроде венесуэльского Николаса Мадуро, с боливийскими, никарагуанскими и кубинскими революционерами, чьи гордые профили красуются на футболках американских антифашистов?



Самый убедительный пример бездарного заискивания американского президента перед диктаторами подлунного мира – это провал переговоров с корейским людоедом Ким Чен Ыном. Я всё жду, когда же тот, как обещали знатоки, по вине Трампа станет рукопожатным и желанным гостем в политических салонах Европы, коварно продолжая пулять межконтинентальными ракетами в сторону Америки. Подозреваю, что не дождусь: никто северокорейского диктатора по-прежнему в упор не замечает, в салоны не зовёт, но при этом ведь и дальнобойные ракеты больше не тревожат сон доверчивых американцев.

Всем понятно, что на предстоящих выборах решается вопрос жизни и смерти, и, кстати, не только для самих американцев

Трамп, которого сконструировал и которым дистанционно управляет Путин, – это сказка для нищих духом, созданная в тех же мастерских ФСБ, где смешиваются зелья для "Новичка". Разве станет путинская марионетка перекрывать "Северный поток – 2", лишая Кремль последних углеводородов, выставленных на продажу? И разве был кремлёвский сиделец когда-либо более одинок и изолирован в мире, чем в последние четыре года? Рукодельный миф о всесильном демиурге Путине, исподтишка рулящем всем миром, бытует именно потому, что позарез нужен ему для поддержания падающих штанов.

И всё же прав Байден, утверждая, что людская память вообще, а его земляков в частности, действительно коротка. Американские СМИ бомбят население, поставляя по скандалу в неделю, предлагая потребителям душераздирающие истории, опирающиеся исключительно на "достоверные" анонимные источники: и про оскорбление Трампом павших в Первую мировую, и про неуплату налогов, закамуфлированную под законную оптимализацию, и про тайный банковский счет в Китае, обнаруженный бесстрашными разведчиками все в той же налоговой ведомости на столе у официальных аудиторов. Казалось бы, дальше некуда. А с него все как с гуся вода! И сторонники будущего подсудимого – а суд ему гарантирован именно потому, что сам легкомысленно никого не упек в каталажку! – всё еще ходят по улицам, размахивая подозрительными звездно-полосатыми флагами.

"Американские выборы: каковы ставки Кремля?". Радиопрограмма

Всем понятно, что на предстоящих выборах решается вопрос жизни и смерти, и, кстати, не только для самих американцев. Сознательно не стану раскладывать по полочкам те варианты дальнейшего развития Соединенных Штатов, которые схлестнутся 3 ноября этого года. Их немного, но среди них уже есть и вариант гражданской войны. Меня подняли на смех, когда я высказал эту мысль года два назад на этом же месте, – сегодня такая перспектива не исключается никем. Вот как оформил идею уважаемый комментатор газеты The New York Times Томас Фридман: "Если Трамп не победит вчистую, война неизбежна!" Поэтому он призывает голосовать только за его демократического противника. Странную логику надо понимать так – будет война, но после неё будет и светлое будущее.

Любая война – это всегда взрыв сильных чувств. Какие же чувства обуревают американцев сегодня и грозят вылиться в вооруженное гражданское противостояние? Как понять тот труднообъяснимый факт, что любители Трампа со своими патриотическими причиндалами заполонили улицы американских городов, как вешние воды – в то время как сторонников Байдена днём с огнем не сыскать? Трамп на пару с вице-президентом Майком Пенсом собирают десятитысячные парады по всей стране, а на встречи с Байденом и с пособляющим ему Обамой приходят считаные единицы. Чем объяснить, что на встречах президента с избирателями царит невообразимый восторг, в то время как в противоположном лагере преобладает сосредоточенное кладбищенское спокойствие? Цифры опросов, однако же, во втором случае зашкаливают, суля нешуточное социальное землетрясение типа революции.

Спрошенный об этом видный журналист Крис Уоллес (тот самый, который так неудачно модерировал первые позорные дебаты претендентов) высказал предположение, из ряда вон выходящее и заслуживающее особого размышления. Энтузиазм, восторг, вдохновение, радость – наверное, не единственное сильное чувство, владеющее избирателями, предположил Уоллес. Не менее сильно и прямо противоположное чувство, оборотная сторона всякой любви и приязни. И это противоположное чувство, в быту именуемое ненавистью, тоже порой способно выигрывать выборы. Как пророчески сказал философ Григорий Померанц, "но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело".

Ждать ли и радоваться ли наступлению нового мира, где никакая ложь не покажется слишком чудовищной – лишь бы победила правда, и любая зашкаливающая ненависть будет восприниматься как норма в борьбе за настоящую любовь?



Ефим Фиштейн – международный обозреватель и комментатор



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