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Росприроднадзор решил взыскать 225 млн рублей со структуры "Газпрома"

Управление Росприроднадзора по Астраханской области подало иск против компании "Газпром переработка" более чем на 225 млн рублей, следует из карточки дела на сайте арбитражного суда. Сумма иска в десятки раз выше, чем прошлогодние штрафные выплаты всей группы "Газпром»", пишет РБК.

В августе областное управление Росприроднадзора оштрафовало "Газпром переработку" на 225 млн рублей из-за загрязнения почвы серой. Был подтвержден факт загрязнения земельного участка площадью 136 452 квадратных метра, который расположен на производстве № 6 Астраханского ГПЗ.

В отношении компании провели административное расследование по статье "порча земель", ее привлекли к административной ответственности. По результатам согласования ущерба с центральным аппаратом ведомства компании предложили возместить ущерб добровольно. Служба отметила, что в случае отказа обратится в суд.В Росприроднадзоре РБК заявили, что основанием для обращения в арбитражный суд стало именно то, что добровольная уплата штрафа компании не поступила.

Ведомство сообщило, что информация о нарушениях природоохранного законодательства на газоконденсатном комплексе компании поступила от прокуратуры в октябре 2019 года. В ходе проверки специалисты отобрали восемь проб почвы, в том числе у склада комовой серы, для определения ее содержания в грунте: "В результате исследований выявлено превышение содержания серы в почве по отношению к фоновым показателям в 14,6-18,1 раза".

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