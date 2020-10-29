Создательниц подкаста "Новое материнство" вызвали в полицию

Создательниц подкаста "Новое материнство" журналисток Лику Кремер и Дарью Черкудинову вызвали в отдел полиции по Тверскому району Москвы для дачи показаний.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних сообщили журналисткам, что на них написал заявление детскому омбудсмену Анне Кузнецовой неназванный "отец двух детей". Слушатель попросил проверить один из эпизодов подкаста, размещённый на сервисе "Яндекс.Музыка". Выпуск был посвящён трансгендерному переходу. По мнению слушателя, в эпизоде присутствуют "идеи отказа от семьи и брака в пользу удовольствия и одноразовых половых связей", а "Яндекс.Музыка", размещая у себя такой контент, поддерживает "антинаталистскую позицию".

Аппарат омбудсмена перенаправил жалобу слушателя в полицию. Журналистки выразили недоумения, что органы власти всерьёз рассматривают подобные жалобы.