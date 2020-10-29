Путин назвал своё отношение к однополым бракам "настороженным"

Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на форуме "Россия зовёт", заявил, что "с пониманием, но настороженно" относится к однополым бракам, сделав акцент на слове "с пониманием".

Объясняя, почему при этом в России однополые браки фактические запрещены Конституцией (поправка об этом была принята в июле), Путин сказал, что он "как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят".

При этом за несколько дней до форума "Россия зовёт" Путин предложил внести в Семейный кодекс поправку о запрете применения в России международных договоров, которые противоречат "основам правопорядка и нравственности". Это позволит избежать регистрации в России однополых браков, заключённых за рубежом. Соответствующий законопроект президент России уже внёс в Госдуму.

Кроме темы однополых браков на форуме "Россия зовёт" Путин высказался о вооружённом конфликте вокруг Нагорного Карабаха, курсе рубля и пандемии коронавируса.

Президент России допустил передачу Азербайджану семи районов, которые до эскалации конфликта в Нагорном Карабахе контролировала Армения, сославшись на то, что до развала Советского Союза они принадлежали именно азербайджанской стороне. По словам Путина, во время перестройки "армяне взялись за оружие" и заняли эти районы, а "первоначально посылом к их действиям были негативные события на этнической почве".

По поводу курса рубля, который падает, как только падают цены на нефть, Путин заявил, что "важно не само значение курса рубля, а предсказуемость и стабильность российской валюты", и, по мнению президента, Кремлю "удалось "отстегнуть" экономику страны от колебаний цен на сырьё". "В целом благодаря здравой макроэкономической политике нам удаётся увеличить экономический суверенитет России", – заявил Путин.

Президенту также задали вопрос о возможном влиянии на курс рубля по отношению к доллару результатов предстоящих выборов главы государства в США. Путин отметил, что если американцы вновь выберут Дональда Трампа, то "это даст больше возможностей прогнозировать, что будет происходить". Он назвал линию, которую проводил Трамп последние четыре года, "понятной".

Наконец, президент России в очередной раз заверил, что не собирается вводить в стране общенациональный локдаун из-за рекордного роста заболеваемости коронавирусом. Путин заверил, что в Кремле "чётко понимают, как нужно действовать", но добавил, что "при необходимости в каждом конкретном регионе или муниципалитете, исходя из рекомендаций врачей, будут приниматься оправданные точечные решения", какие именно и при каких обстоятельствах – он не уточнил.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал рост распространения коронавирусной инфекции в стране "беспрецедентным".