Spotify назвал запуск в России самым успешным в своей истории

Запуск музыкального сервиса Spotify в России стал наиболее успешным выходом на новые рынки в его истории. Об этом говорится в финансовом отчёте компании за третий квартал 2020 года.

За этот период число подписчиков Spotify выросло на 27 процентов и достигло 144 миллионов — это верхняя граница прогноза. При этом самое большое количество новых пользователей сервиса пришлось именно на Россию, говорится в сообщении. Общее число активных пользователей Spotify составляет сегодня 320 миллионов.

Spotify запустился в России 15 июля. Цена стандартной подписки на одного человека — 169 руб.лей, также доступны бесплатная версия с рекламой и скидки для студентов. Плейлисты Spotify в России курируют как международная, так и российская редакция. Российским подписчикам Spotify недоступны подкасты.

В интервью "Коммерсанту" вице-президент Spotify по развитию новых рынков Густав Гилленхаммер говорил, что оценивает число потенциальных платных подписчиков в России миллионами.