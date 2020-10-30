Навальный обратился в ЕСПЧ из-за отказа завести дело об отравлении

Адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ завести в России дело об отравлении политика. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой юриста Ольгу Михайлову.

Навальный требует признать, что в отношении него была нарушена вторая статья Европейской конвенции по правам человека декларирующая право на жизнь. Михайлова заявила, что ЕСПЧ принял жалобу и дал ей приоритет.

Ранее суд в Томске признал законным отказ следователей возбуждать уголовное дело по подозрению в отравлении Навального. Суд также отказал в требовании обязать органы следствия возбудить уголовное дело, а также не стал обязывать МВД возвратить Навальному личные вещи, в том числе одежду, в которой он был, когда почувствовал себя плохо 20 августа. Сам Навальный считает эту одежду важной уликой, поскольку на ней могли остаться следы отравляющего вещества.

Отравление Навального произошло в конце августа в России, сейчас политик проходит реабилитацию в Германии. Предполагается, что он мог быть отравлен боевым отравляющим веществом "Новичок" российской разработки. Москва любую причастность к покушению категорически отрицает. Сам Навальный в интервью, которые он дал после того, как выписался из клиники, заявлял, что убеждён в причастности к его отравлению лично президента Владимира Путина. Оппозиционер считает, что организовать отравление могли спецслужбы – он говорил о ФСБ или Службе внешней разведки. По мнению политика, его пытались убить или, во всяком случае, сделать инвалидом.