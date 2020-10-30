Глава Минпромторга России сообщил о проблемах с медицинским кислородом

В 22 регионах России возникли проблемы с наличием медицинского кислорода. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, ведомство принимает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию. Мантуров отметил, что о проблеме стало известно после опроса во всех 85 российских субъектах (включая аннексированный Крым).

В пятницу стало известно об уголовном деле в Ростове-на-Дону – по статье о причинении смерти по неосторожности. Поводом в Следственном комитете назвали гибель пяти пациентов с коронавирусом в городской больнице номер 20. Ранее сообщалось о смерти 13 пациентов. Ростовские СМИ, писавшие об этом, приводили слова врачей о дефиците кислорода из-за проблем со снабжением, отмечает РБК.

27 октября поступила информация об оставке в связи с выходом на пенсию министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Об этом на фоне скандала со смертью пациентов на ИВЛ сообщила пресс-служба регионального правительства. Также сообщалось об увольнении начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежды Левицкой.