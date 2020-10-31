"Возвращение имен". День памяти жертв политических репрессий. Сорванные таблички "Последнего адреса". Франция под ударом. Макрон против террористов. Исламисты против Макрона.
Обсуждаем эти темы с экономистом, профессором Чикагского университета Константином Сониным и литературным критиком, координатором проекта "Последний адрес" Михаилом Шейнкером.
Видеоверсия программы
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