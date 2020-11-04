Кубики Рубика. Владимир Бекиш – о русской привлекательности

С самых что ни на есть стародавних времён большой Ближний Восток считался зоной повышенного внимания и интереса Советского Союза, а затем и России. Причины, наверное, были разными. Тут и классическая бедность местного "простого народа", что создавало поле для продвижения мировой революции через местные революции. И присутствие в регионе империалистических держав, что вызывало хронические позывы "нагадить" мировому империализму путем изъятия из-под его влияния всё новых стран и народов. Тут и наличие Государства Израиль, которое, с одной стороны, без лишних церемоний отстаивало свои интересы в противодействии с арабскими соседями, которые бились-бились, а сделать ничего не могли – без денег, оружия, поддержки извне. С другой стороны, сказывалось и специфическое отношение в СССР к национальной сути еврейского государства. Ну и, наконец, на Ближнем Востоке расположены вкуснейшие запасы полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, которые являются неотъемлемым смыслом существования государства российского.

Прошли годы. И наследница СССР, Россия среди прочих унаследованных политических пазлов получила, конечно, и Ближний Восток. Получила, сильно потеряв способность этот пазл собирать. Ирак, давний друг и клиент Москвы, оказался практически вне сферы влияния России. Да, там ещё работает пара-тройка российских нефтяных компаний, но… тяжко. Оставленные позиции заняли американцы, без которых властями не решается ни один существенный вопрос. Кувейт, который был готов принимать в свою экономику российские компании и с ещё большей готовностью покупал оружие у СССР, совсем выпал из обоймы. Ливан, опорная региональная база советской разведки и "каналов влияния", теперь вспоминает о Москве, только когда в бейрутском порту взрывается брошенный груз с российского судна. Правда, компания НОВАТЭК попыталась обосноваться в Ливане, после того как в прошлом году на шельфе открыли огромные запасы газа. Но только российскому газоразработчику этот рынок интересен...

Я уж не буду говорить про Иорданию, Бахрейн, Оман. Про Йемен, который в своё время, за советские деньги, был чуть ли не главным двигателем социализма в арабский мир. Про Саудовскую Аравию, которая ещё пару лет назад активно искала пути сотрудничества с Россией, а к сегодняшнему дню перестала искать. И Россия в списке партнеров Саудии теперь внизу странички.

Остаётся, конечно, Иран, который друг в Сирии, как и в Венесуэле. И за рубли Иран напрямую торгует, с долларом-то Тегерану не сильно сейчас везёт. Но Иран – это очень специфический друг, который, например, запросто может закрыть воздушное пространство для самолетов своего союзника России, когда эти самолеты летят на помощь другу России Сирии. Да, Сирия тоже всё ещё друг и союзник. Тут ситуация проста: без России пожизненные президенты Сирии не смогут пробыть президентами и нескольких дней – патронов не хватит, если из Кремля не помогут. С другой стороны, и Россия ни у кого больше не получит военную базу на Средиземном море сроком на 49 лет и по сути "за так".

Ну и, наконец, к ближневосточным политическим головоломкам добавляется израильский "кубик Рубика", который Россия всё-таки пытается собрать. Месяц назад в Дубае, крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов, открылся первый кошерный ресторан. Не хочу сказать, что это станет теперь проблемой для России. Но событие это стало следствием подписания фантастического по своей исторической значимости для региона соглашения между ОАЭ и Израилем, непримиримыми прежде противниками. Документ разработан при самом непосредственном участии США, причём к соглашению через неделю присоединился и Бахрейн.

Во всей картине радужных ближневосточных перспектив в регионе России нет, и похоже, у московских политиков нет понимания, что же теперь делать

Уже установлены дипломатические отношения между Абу-Даби и Иерусалимом. Уже отменен указ президента ОАЭ от 1972 года, который, по сути, запрещал даже упоминать в Эмиратах слова "Израиль" и "евреи". Уже открыто прямое воздушное сообщение между странами (рейс из Абу-Даби в Тель-Авив имеет номер 972, это телефонный код Израиля, а рейс из Тель-Авива в Абу-Даби имеет номер 971, это телефонный код Эмиратов). К этому можно добавить установление межбанковских отношений, подписание соглашений между компаниями ОАЭ и Израиля о взаимодействии в области медицины и альтернативной энергетики. Развитие сотрудничества во многих отраслях идёт очень быстрыми темпами. А ещё руководство ОАЭ заявляет о готовности купить в США истребители F-35 (не МИГи, заметьте!). А США заявляют: продадим с радостью. А Израиль заявляет: мы не будем препятствовать сделке (чего раньше себе представить было невозможно), потому что не видим в этой сделке угрозы для себя.

Во всей этой картине радужных перспектив в регионе России нет, и похоже, у московских политиков нет понимания, что же теперь делать. В частности, потому что в Тегеране, комментируя соглашение между Израилем и ОАЭ, давними недругами Ирана, позицию свою обозначили в духе "мы все попадем в рай, а они просто сдохнут". Как в этой ситуации России оставаться, с одной стороны, союзником Ирана, а с другой стороны – пытаться остаться другом арабских народов в их борьбе против "израильской агрессии", непонятно. Дело в том, что "агрессия" эта остановилась.

Некоторое время назад к историческому арабско-израильскому соглашению присоединилась ещё одно государство, Судан. Верный вроде бы африканский союзник России, большая богатая арабская и мусульманская страна. Три с половиной десятилетия с суданским диктатором Омаром аль-Баширом Москва дружила по схеме "оружие – туда, золото – оттуда". Теперь в стране у власти новая военная хунта, вроде бы неплохо настроенная к России, но я уверен: израильский бизнес уже в пути на суданские месторождения золота и в дельту Нила с агробизнесом. Можно уверенно говорить о том, что позиции Израиля в этом огромном регионе будут стремительно укрепляться. Во-первых, за счёт технологического участия в экономике арабских стран на арабские деньги. Во-вторых, за счёт поставок оружия. В-третьих, за счёт альтернативной энергетики, в которой Израиль очень даже хорош.

Всё это, замечу, – с вытеснением России из разных областей деятельности в ближневосточном мире. Даже в такой вроде бы традиционно российской сфере, как освоение космоса, взятый как возможность зарабатывать деньги и проводить пиар. Первый эмиратский космонавт Хаззаа аль-Мансури отправился не так давно в космос на российском "Союзе", готовился к полёту в Звёздном городке. За что было России от Эмиратов и арабов вообще спасибо, почёт, уважение, а также неплохие деньги. Но месяц назад два эмиратских астронавта приступили в Хьюстоне к тренировкам и подготовке к орбитальным полётам на американском корабле. Первый эмиратский зонд к Марсу отправлен минувшим летом японской ракетой с японского космодрома. Эмираты присоединились к американской лунной программе Artemis, и первый лунный зонд Эмиратов полетит на Луну без сотрудничества с Россией. Астронавт из Эмиратов если высадится на Луну, то с американцами, а не с русскими. Вполне возможно, что случится это уже в 2024 году. Обидно? Мне – да. До свидания, Россия?!

Конечно, можно сказать, что всё равно россияне самые умные, политически мудрые и технологически развитые. Что всё равно есть куча областей, в которых Россия может быть привлекательной для сотрудничества со странами в том числе и Ближнего Востока. Но вот, скажем, есть такая штука – рейтинг компаний, подавших заявки на патентование технических и научных достижений и разработок в 2019 году. Возглавляет таблицу нелюбимый американцами Huawei. В первой двадцатке числятся и Samsung, и Nokia, и Ericsson, и Microsoft, и пр., но российской компании нет ни одной. Как мне кажется, тут вообще без комментариев – о российских достижениях, о роли России в мировом технологическом развитии. Ну, и о том, что Россия могла бы предложить пусть не США и Германии, но тем же ближневосточным странам, чтобы стать для них привлекательным партнером. И союзником. Как-то я сомневаюсь насчёт привлекательности.

Владимир Бекиш – блогер



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