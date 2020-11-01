Верховный муфтий России назвал карикатуры на Мухаммеда "пустяком"

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин назвал карикатуры на пророка Мухаммеда "пустяком", из-за которого не стоит воевать. Его цитирует издание РБК.

"Из-за пустяка, из-за того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами - это не угодно ни богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни", - заявил верховный муфтий, подчеркнув, что пророк Мухаммед "не проповедовал месть и ценил прощение".

Также высшее духовное лицо мусульман попросил считать слова муфтия Чечни, назвавшего президента Франции Эммануэля Макрона и французов, которые его поддерживают, врагами всех мусульман, его личным мнением.

Волна протестов и угроз со стороны мусульман началась после того, как 16 октября в пригороде Парижа произошло жестокое убийство учителя истории этническим чеченцем - за то, что учитель, обсуждая со своими учениками свободу слова, показывал им карикатуры из журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макарон публично выступил в защиту свободы слова и против запрета подобных карикатур. В ответ президент Турции Эрдоган обвинил Макрона в расизме, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Макрон "во сто крат хуже" убийцы и что он "завуалированно призывает мусульман совершать теракты", а муфтий Чечни назвал его "террористом" и "врагом всех мусульман".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя заявление Кадырова, отметили, что главы субъектов не должны заниматься внешней политикой. Отвечая Пескову, Кадыров заявил, что "ему лично объяснять на эту тему ничего не надо", а от Жириновского потребовал извинений.