Лицом к событию. Майя Санду - новая русская потеря

Российская пропаганда не сумела спасти кремлевского фаворита на молдавских выборах. Может быть потому что поздно спохватились. Майя Санду победила Игоря Додона с ощутимым перевесом в 15 процентов. "Путинский" фактор больше не работает. Почему? В студии корреспондент агентства Униан Роман Цимбалюк. В программе также участвуют Юлиан Гроза, директор института европейских политик и реформ (Кишинев) и Сергей Жаворонков, политик, экономист (Москва).
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