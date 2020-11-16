Майя Санду - новая русская потеря

Российская пропаганда не сумела спасти кремлевского фаворита на молдавских выборах. Может быть потому что поздно спохватились. Майя Санду победила Игоря Додона с ощутимым перевесом в 15 процентов. "Путинский" фактор больше не работает. Почему? В студии корреспондент агентства Униан Роман Цимбалюк. В программе также участвуют Юлиан Гроза, директор института европейских политик и реформ (Кишинев) и Сергей Жаворонков, политик, экономист (Москва). Ведет программу "Лицлом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12. Как вы думаете, почему у Молдавии получается проводить выборы, в которых действующему президенту не гарантирована победа?

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