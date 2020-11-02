Милов пожаловался в КС на "привилегию на арест" для мужчин

Оппозиционер Владимир Милов обратился в Конституционный суд с требованием запретить административный арест для мужчин, которые воспитывают детей младше 14 лет. Об этом сообщает "Апология протеста".

Он просит признать неконституционной статью исключающую административный арест для женщин с детьми до 14 лет, но разрешающую такое наказание для мужчин. По мнению Милова, эта статья дискриминирует права мужчин . Кроме того, нарушает провозглашенные в Конституции принципы равенства мужчин и женщин и равенства прав и обязанностей родителей, а также право на уважение частной жизни.

Летом 2019 года Милова задержали в студии "Навальный Live" во время прямой трансляции с митинга за честные выборы в Мосгордуму. Суд арестовал оппозиционера на 30 суток. На заседании защита указывала, что Милов воспитывает двухлетнего сына, "но на решение суда это никак не повлияло", отмечает "Апология протеста".

Такую же жалобу в Конституционный суд, по информации "Коммерсанта", готовит журналист и муниципальный депутат московского района Хамовники Илья Азар. В сентябре 2019 года его задержали на лестничной клетке и увезли в ОВД, несмотря на то, что дома у журналиста осталась годовалая дочь. Ребёнок был в квартире один до приезда матери.

В 2006 году житель Чебоксар Константин Ивуков, арестованный на трое суток за неуплату административного штрафа и воспитывающий двоих детей, пытался оспорить эту статью в Конституционном суде. Жалобу в его интересах подавал Владимир Лукин, на тот момент уполномоченный по правам человека. Суд отклонил иск, отметив, что закон "не препятствует суду" назначать отцам-одиночкам штрафы, а не аресты, пишет "Коммерсантъ".