Применяемые от COVID-19 лекарства подорожали в полтора раза

Противовирусные препараты, которые рекомендованы министерством здравоохранения России для лечения COVID-19 или рекламировались как эффективные при коронавирусе, с начала 2020 года подорожали на 12-42 процента. Об этом говорится в исследовании издания "Фармацевтический вестник" и аналитической компании AlphaRM.

Среди подорожавших препаратов — "Арбидол", "Ингавирин" и "Кагоцел", эффективность которых не доказана. Эксперты объясняют рост цен дефицитом лекарств из-за ажиотажного спроса. Другая возможная причина дефицита — система маркировки, которая начала действовал с 1 июля 2020 года, но пока работает со сбоями, пишут "Открытые медиа".

В российских регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекцией остается сложной, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в связи с высоким уровнем заболеваемости в ряде регионов система здравоохранения "загружена по максимуму".

28 октября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявила, что в 16 российских регионах сложилась критическая ситуация со свободными койками для больных коронавирусом. По ее словам, в пяти регионах места в стационарах для заболевших инфекцией заняты уже на 95%. Также вице-премьер отметила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране осложняется.

В некоторых регионах ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19 были приняты не вовремя, заявили на совещании координационного совета по ситуации с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова.