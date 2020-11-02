РБК: глава Минтранса может стать губернатором Белгородской области

Министр транспорта Евгений Дитрих рассматривается на пост временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в администрации президента. О перестановках сообщают также "Открытые медиа".

Дитрих может покинуть свой пост на этой неделе. Его место могут занять глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько. Еще один возможный претендент на этот пост — глава "Аэрофлота" Виталий Савельев. Смена министра транспорта могла состояться еще весной, но из-за сложной ситуации, вызванной коронавирусом, этот вопрос отложили, указывает один из источников РБК.