РБК: глава Минтранса может стать губернатором Белгородской области

Министр транспорта Евгений Дитрих рассматривается на пост временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в администрации президента. О перестановках сообщают также "Открытые медиа".
Дитрих может покинуть свой пост на этой неделе. Его место могут занять глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько. Еще один возможный претендент на этот пост — глава "Аэрофлота" Виталий Савельев. Смена министра транспорта могла состояться еще весной, но из-за сложной ситуации, вызванной коронавирусом, этот вопрос отложили, указывает один из источников РБК.
- Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку 17 сентября после 27 лет руководства регионом, перейдя в Совет Федерации. С тех пор область остается без назначенного президентом врио губернатора. Перед объявлением о своем уходе Савченко также ввел должность первого заместителя губернатора и назначил им бывшего главу Российского экологического оператора Дениса Буцаева, который и стал исполнять обязанности главы региона.
- Буцаев ожидал своего назначения президентом в качестве врио губернатора, его кандидатура была предварительно согласована. Но на каком-то этапе "кандидата сочли неподходящим", говорил один из источников РБК.
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