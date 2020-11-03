Сотрудникам спецслужб в России разрешат второе гражданство

Президент России Владимир Путин в поправках к законам о внешней разведке и ФСБ, внесённых в Госдуму, предложил убрать полный запрет сотрудникам этих ведомств на второе гражданство. На это обратили внимание "Ведомости". В настоящий момент Госдума уже приняла этот закон и передала его в Совет Федерации.

Согласно этим изменениям, если руководитель ФСБ примет специальное решение, которое обусловлено решением задач служебной деятельности, то сотруднику разрешат иметь второе гражданство. Это же касается и сотрудников внешней разведки.

До сих пор запрета иметь вид на жительство в другом государстве не было только для сотрудников Службы внешней разведки, им было запрещено иметь только гражданство другой страны, пишут "Ведомости". В то же время сотрудникам ФСБ действующий закон запрещал иметь как второе гражданство, так и вид на жительство в другой стране. Со вторым гражданством невозможно было поступить на службу или работу в ФСБ. Наличие же вида на жительство или другого подобного документа, согласно закону о ФСБ, могло стать основанием для увольнения со службы. Принятый по предложению президента Путина закон отменяет последнее правило.

В 2018 году "Новая газета" писала о том, что полные тезки близких родственников директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина оказались в списке тех, кто обращался за видом на жительство в Венгрии. Журналисты издания провели совместное расследование с венгерским центром расследовательской журналистики Direkt36 и новостным порталом "444".

В августе 2019 года подполковника из управления ФСБ по Москве Марата Медоева сняли с должности из-за двойного гражданства его родственников в Словакии. Медоев фигурирует в расследовании Ивана Голунова о московском похоронном бизнесе. В Саратове год назад уволили следователя, который при поступлении на работу скрыл гражданство другого государства,

cообщают "Открытые медиа".

В конце октября Госдума приняла в третьем чтении поправки, приводящие законы "О федеральной службе безопасности", "О внешней разведке" и "О безопасности" к нормам обновлённой Конституции.