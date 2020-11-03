По делу об атаке с ножом в Ницце арестованы еще четыре человека

После нападения с ножом в Ницце, на юге Франции, арестованы еще четыре человека.

Об этом во вторник сообщили местный телеканал BFM TV и агентство France-Presse.

В четверг, на прошлой неделе, нападавший с криками "Аллаху Акбар" кинулся с ножом на прихожан в церкви Нотр-Дам. Он убил троих человек. Одна из жертв, пожилая женщина, фактически была им обезглавлена. Это была вторая атака во Франции за две недели, предположительно, имеющая исламистский след.

Нападавший в Ницце при задержании полицией получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали. Следствие позднее сообщило, что это 21-летний тунисец Брахим Иссауи, который прибыл во Францию месяц назад через итальянский остров Лампедуза. Его допрос сейчас затягивается. Как сообщил France-Presse источник, близкий к следствию, у тунисца оказался положительный текст на коронавирус.

По данным Reuters, задержанный остаётся в больнице в критическом состоянии.

Брахим Иссауи добрался до Европы на лодке через Средиземное море. Вместе с ним на Лампедузу прибыли еще около 400 мигрантов. Как писали итальянские СМИ, сначала их всех поместили в карантин. 9 октября Иссауи оказался в Бари. В Ниццу он приехал за два дня до преступения в базилике Нотр-Дам.

По делу с тех пор были допрошены шесть человек. Сообщалось об одном помещенном под стражу – 29-летнем тунисце, который прибыл на Лампедузу вместе с Иссауи.