Восемь правозащитных организаций направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву письмо с просьбой разработать и внедрить в полицию опросник, позволяющий оценивать ситуации с домашним насилием в семьях. Об этом говорится в пресс-релизе правозащитной организации “Зона права”, поступившем в редакцию Радио Свобода.

Специальный протокол оценки рисков позволит полицейским, встретившимся с жертвами домашнего насилия, оценить риск его повторения и выбрать способ их защиты, считают правозащитники. В докладе организации предполагается, что опросники должны быть обязательными для использования сотрудниками полиции.

У местной полиции зачастую есть возможности предотвращения эскалации домашнего насилия, а суды неоднократно указывали на необходимость оценки рисков, однако у сотрудников отсутствуют инструменты для этого. При этом суды указывают на отдельные факторы риска, которые должны были стать для сотрудников полиции сигналом о том, что потерпевшим от насилия угрожает реальная опасность — речь может идти о доступе агрессора к оружию, его зависимостях или угрозах.

Россия — единственная из стран – членов Совета Европы, где не принят закон против домашнего насилия. За последние десять лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения. После отмены уголовной ответственности за побои в 2017 году правозащитники отмечают рост жалоб на насилие в семьях.