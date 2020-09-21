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ЕСПЧ потребовал от России оценить риски для жертв домашнего насилия

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу Николая Овчинникова, чья дочь Анна была убита собственным мужем. При этом суд в Страсбурге впервые поставил перед правительством России не только вопросы по конкретному делу, но и о том, как российские чиновники разрабатывают и реализуют стратегию по оценке рисков для потенциальных пострадавших. Об этом сообщила адвокат "Зоны права" Валентина Фролова.

"Во многих странах используются специальные протоколы, которые помогают оценить уровень опасности для женщин и детей в семье и установить запрет определенных действий для агрессора. Ничего подобного в России нет, хотя такой механизм был бы полезен и для сотрудников полиции, которых теперь чаще стали привлекать к уголовной ответственности за халатность", — сказала Фролова.

Что касается непосредственно смерти Анны Овчинниковой, то судей ЕСПЧ , в частности, интересует: приняли ли российские власти все разумные меры по предотвращению трагедии после того, как женщина заявила в полицию об угрозах убийством со стороны мужа?

Муж Анны Овчинниковой Александр Ануфриев убил её в сентябре 2018 года в Чебоксарах. Чтобы скрыть следы преступления и инсценировать её исчезновение, он вывез тело в чемодане и закопал.

В ходе следствия выяснилось, что в 1998 году Ануфриева осудили на 14 лет за двойное убийство. После УДО его сняли с административного надзора, однако на профилактический учёт в полиции его не поставили.

Кроме того, с 7 августа по 6 сентября 2018 года Анна Овчинникова, опасаясь угроз мужа, сообщала в полицию о четырех фактах насилия в семье. Она подчеркивала, что муж угрожает ей убийством, а ранее душил ее.

Осенью прошлого года Верховный суд приговорил Ануфриева к 14 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Мужчину признали виновным в убийстве. Однако по статье "Угроза убийством" Ануфриева оправдали — в том числе потому, что, по мнению судей, сама жертва уже не могла дать показания в суде.

  • Россия является единственной из стран – членов Совета Европы, где не принят закон против домашнего насилия. За последние десять лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения.​ В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность. После этого, по данным правозащитников, количество жалоб на домашнее насилие только увеличилось.

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