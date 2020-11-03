Обвиняемый по делу о сбитом "Боинге" заявил о дезинформации в прослушках

В Нидерландах возобновились судебные слушания дела о крушении малайзийского "Боинга" на востоке Украины в июле 2014 года.

Процесс проходит в особо охраняемом комплексе вблизи аэропорта "Схипхол". Предыдущее заседание состоялось 28 сентября.

Во вторник защита одного из обвиняемых – Олега Пулатова – представляет свои требования по дополнительным расследованиям. Их, как утверждается, необходимо провести для рассмотрения дела по существу.

По информации журналиста Кирилла Михайлова, который сообщает в Твиттере о ходе процесса, Пулатов в беседе с адвокатами назвал намеренной дезинформацией сведения об установке "Бук" в прослушках разговоров сепаратистов Донбасса. Тем самым, по его словам, противника хотели ввести в заблуждение.

По версии международной следственной группы, возглавляемой Нидерландами, лайнер был сбит ракетой из доставленной из России установки "Бук" - с территории, подконтрольной сепаратистам. Обвинения выдвинуты против четырёх человек, имевших отношение к сепаратистам – это трое россиян и один гражданин Украины. Речь идёт о бывшем министре обороны так называемой "ДНР" Игорю Стрелкову-Гиркину, его заместителе Сергее Дубинском и Олеге Пулатове, который, предположительно, был связан с разведкой в Донецке. Украинский подозреваемый в деле – полевой командир сепаратистов Леонид Харченко.

На прошлом заседании суда в Нидерландах Пулатов, который по версии обвинения сопровождал и охранял "Бук", признал через защиту подлинность прослушек Службы безопасности Украины, на которых он фигурирует. На представленных во вторник адвокатами отрывках видеозаписи их беседы с подзащитным Пулатов говорит, что о том, что у "ополчения Донбасса" был "Бук", он узнал только из СМИ 19 июля 2014 года. Подсудимый вновь подтверждает, что никакого отношения к транспортировке и охране этой системы он не имел.

"Я занимался разведкой в районе Степановки и Мариновки, нам было известно об украинских "Буках", развернутых в районе Зарощенского. Все транспортные пути между "ДНР" и "ЛНР" были перекрыты блокпостами украинской армии, перевезти ее (установку "Бук") на трейлере было невозможно", - говорит Пулатов.

Ни один из подсудимых лично в процессе в Нидерландах не участвует, а Пулатов – единственный, кто представлен адвокатами.

В результате катастрофы "Боинга" компании "Малайзийские авиалинии" 17 июля 2014 года погибли все находившиеся на борту 298 человек, большинство из них – подданные Нидерландов. Российские власти отрицают какую-либо причастность к крушению. В российском концерне "Алмаз-Антей" (производителе ЗРК "Бук") заявили, что пассажирский лайнер был сбит из "Бука", но ракетой более старой модификации. Такие ракеты, как утверждают в концерне, были сняты с вооружения российской армии в 2011 году, однако остались в распоряжении вооруженных сил Украины, пишет "Коммерсантъ".