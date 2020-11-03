Занявший 3-е место на выборах президента Молдавии - против Додона

Занявший третье место на выборах президента Молдавии бизнесмен Ренато Усатый "ни при каких обстоятельствах" не поддержит во втором туре кандидатуру действующего главы государства Игоря Додона.

Такое заявление Усатый сделал после встречи с бывшим премьером страны Майей Санду, которая вышла вместе с Додоном во второй тур.

Объясняя свою позицию, Усатый подчеркнул, что "двести тысяч" его избирателей проголосовали против "коррупции, взяточничества, серых схем и кульков с деньгами", а Додон, по его мнению, "является олицетворением" всего перечисленного.

"С ним мы можем встретиться только в одном месте - в прокуратуре, где я готов давать показания против него", - резюмировал бизнесмен.

Вместе с тем Усатый не сказал, поддержит ли во втором туре кандидатуру Майи Санду, отметив лишь, что продолжит переговоры с ней.

Первый тур выборов президента Молдавии прошёл 1 ноября. Согласно официальным результатам, действующий президент страны Игорь Додон, которого в СМИ называют "пророссийским", набрал 32,6 % голосов избирателей. Майя Санду, которую считают "проевропейским" политиком, набрала почти на четыре процента больше. За Ренато Усатого отдали свои голоса чуть меньше 17% избирателей.

Второй тур выборов состоится 15 ноября. Накануне четверо кандидатов, занявших последние места в избирательной гонке, заявили о поддержке Санду.