Хьюго-фаталист. Артемий Троицкий подводит общий знаменатель

Хедлайнер сто семьдесят третьего выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – австралийский рок-исполнитель Хьюго Рэйс. Рок-критик Артемий Троицкий считает Рэйса ничуть не менее талантливым исполнителем, чем его куда более знаменитый земляк Ник Кейв.

Да, Хьюго Рэйс долгое время находился в тени своего старшего товарища (Рэйс моложе на 6 лет) Ника Кейва. Они оба из Мельбурна и даже внешне похожи – оба мрачные, темноволосые, с большими выпуклыми лбами. Более того, их голоса-баритоны тоже можно спутать. Свою первую группу 15-летний Хьюго собрал ещё в школе; первый более-менее профессиональный состав, Plays with Merionettes – спустя два года, в 1980-м. Записей этой группы не осталось, но, судя по отзывам, играли они шумовой панк-рок в духе американской no wave. Скачок в карьере произошёл в 1983-и, когда 20-летнего Рэйса призвал в свою новую группу лидер австралийской пост-панк-тусовки – разумеется, сам Ник Кейв! В его аккомпанирующем составе, который получил название Bad Seeds (“Сорняки”), Хьюго играл на гитаре и подпевал. Последовали гастроли по Европе и Америке, запись трёх альбомов (1984–1988 годы) с Кейвом. В плане денег и славы это было круто, но уже тогда проявилась удивительная непоседливость молодого Рэйса – параллельно он сколотил ещё одну, собственную группу The Wreckery (“Обломки”). "Обломки" играли авангардный блюз и выпустили два альбома.

1989 год стал переломным и в карьере, и в жизни Хьюго Рэйса. Он расстался с Кейвом, распустил The Wreckery и переехал жить в Европу – сначала в Лондон, спустя несколько лет в Берлин. Примерно тогда же он создал свой основной проект – Hugo Race & The True Spirit (“Истинный Дух”), с которым записал впоследствии дюжину альбомов в духе истинного блюз-рока. Однако я не зря упомянул про "непоседливость" музыканта: он одновременно ведёт несколько репертуарных линий с разными партнёрами. Общий знаменатель один – блюз, но в самых контрастных преломлениях.

Hugo Race & Michelangelo Russo с композицией Love Blues

Начнём с самого традиционного: альбом "Мир Джона Ли Хукера сегодня" Хьюго записал в 2017 году вдвоём с итальянцем Микеланджело Руссо, исполнителем на губной гармонике. Это слегка модернизированные, но в целом очень бережные интерпретации не самых известных песен великого (и давно покойного) чёрного блюзмена. В целом Рэйс, хоть и принадлежит к рок-поколению и играет преимущественно на электрической гитаре, не сторонится и других стилей, фольклорная "акустическая" атмосфера ему очень близка. Не удивительно, что один из его постоянных проектов – "этническая" группа Dirtmusic. Началась она в 2007 году с экспериментов в области африканской музыки и продолжается до сих пор. Новый, уже шестой, альбом называется Bu bir ruya и записан совместно с американским коллегой-продюсером Крисом Экманом из Walkabouts и турецким музыкантом, участником ансамбля Baba Zula Муратом Эртелем. На треке "Любовь – это чужая страна", который я выбрал, солирует популярнейшая турецкая певица Гайе Су Акьёль.

Dirtmusic с композицией Love Is a Foreign Country

Были у Хьюго Рэйса и другие проекты: меланхоличный Sepiatone, электронный Transfargo, дуэт с Кэтрин Грейндордж, но на данный момент, помимо True Spirit и Dirtmusic, активно действует ещё один, совместный со смурными итальянцами из группы Sacri Cuori. Называется Hugo Race & The Fatalists. Последний на данный момент студийный релиз плодовитого Хьюго – их третий лонг-плей (первые два вышли в 2011 и 2016) "Унесённые мечтой". Это задумчивая авторская музыка в неопределённом, но очень индивидуальном стиле – где-то на стыке блюза, психоделики и готических мотивов. Очень даже, я бы сказал, фаталистично.

Hugo Race & Fatalists с композицией Bow and Arrow

Из неспокойной Европы Рэйс не так давно вернулся домой, в Австралию. И я его почему-то понимаю.

Плей-лист 173-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Death & Vanilla (Sweden). A Flaw in the Iris, LP Are You a Dreamer?

2. Test Dept (UK). Landlord, LP Disturbance

3. Mega Bog (USA). For the Old World, LP Dolphine

4. The Panthers (Pakistan). Malkaus, LP Pakistan. Folk & Pop Instrumentals 1966-1976

5. Nisar Bazmi (Pakistan). Aesi chal main, LP Pakistan. Folk & Pop Instrumentals 1966-1976

6. Hugo Race & Michelangelo Russo (Australia/Italy). Love Blues, LP John Lee Hooker's World Today

7. Dirtmusic (Australia/USA/Turkey). Love Is a Foreign Country, LP Bu Bir Ruya

8. Hugo Race & Fatalists (Australia/Italy). Bow and Arrow, LP Taken by the Dream

9. Hugo Race & Fatalists (Australia/Italy). Altered states, LP LP Taken by the Dream

10. Arielle Dombasle & The Hillbilly Moon Explosion (France). Walk Italian, LP French Kiss 1

1. Sandro Perry (Canada). God Blessed the Fool, LP Soft Landing

12. Unloved (USA/UK). Love, LP Heartbreak​

