В Москве полиция задержала участников "Русского марша"

В Москве на ежегодной акции националистов "Русский марш" прошли задержания. Полиция задерживала участников шествия у станции метро "Цветной бульвар".

Участники акции собирались отнести цветы к приёмной ФСИН в память о националисте Максиме Марцинкевиче (Тесаке), найденному мертвым в сентябре этого года в челябинском СИЗО. Они не успели выйти из метро, их ждали сотрудники полиции и ОМОН. ОВД-Инфо сообщает о 36 задержанных.

"Русские марши" – уличные шествия националистов – традиционно проводятся в День народного единства 4 ноября с 2005 года, когда появился этот праздник. Самая многочисленная акция прошла в 2010 году в Москве – тогда в ней приняли участие около 20 тысяч человек. С тех пор число участников "Русского марша" неизменно падает, а многие лидеры националистических движений были осуждены по обвинению в экстремизме.