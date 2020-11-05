Бег на месте. Владимир Абаринов – о выходе из кризиса

Главное ощущение от этих выборов – невероятная усталость. Кажется, эта кампания началась в незапамятные времена. В ней участвовало слишком много кандидатов-демократов. Республиканец был один, но и его было слишком много.



Нам сказали, что это самые важные выборы в нашей жизни, но выбора не дали. Под конец стало казаться, что это вообще одно существо – Трампайден или Байдамп. Если исключить из речей соперников личные выпады, тексты легко перепутать. Каждый говорит, что будет президентом не своих сторонников, а всех американцев. Обещает экономическое процветание и победу над вирусом. И оба обещают исполнить американскую мечту.



В 1975 году, когда Брежневу было 69 лет и в стране царил застой, западные радиоголоса называли советский режим геронтократией, а его вождей "кремлёвскими старцами". Теперь за пост президента США борются дедушки 74 и 77 лет, но страна бодрится и ждет обещанных новых горизонтов. Воистину, как говорит Красная Королева Зазеркалья, "здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте!".



В позапрошлом и прошлом веке никто не торопился: выборы, как и сейчас, были в ноябре, а президента приводили к присяге только в марте. Теперь все хотят знать победителя в ночь после выборов. Просто последний год нам приходилось очень долго ждать. Мы, собственно, только этим и занимались: сначала ждали, что заморское моровое поветрие минует нас, потом – когда придет лето и вирус сам собой исчезнет, теперь ждем вакцину. Это утомительное занятие. Хочется, чтобы хоть что-то уже произошло. И вот теперь, когда всё закончилось, нам говорят, что надо опять ждать.

Принято считать, что американское общество поляризовано до крайности. Особенно уверенно об этом рассуждают внешние наблюдатели. Но вокруг меня множество спокойных, независимых людей, не питающих ненависти к тому или иному кандидату. Просто те, кто её питает, заметнее. И разжигают эту ненависть, раздувают, по выражению Тома Вулфа, "костры амбиций" политические партии. Им давно уже нечего сказать народу. Ни та, ни другая партия, похоже, не в состоянии предложить убедительный проект модернизации Америки.

Слухи о кончине американской демократии преувеличены

Дональд Трамп зовет в эпоху американского величия середины прошлого века. Так хорошо, как тогда, Америка не жила ни до, ни после. Правда, это была расистская и сексистская страна. Но открылись социальные лифты, люди, прежде и мечтать не смевшие о приличном образовании, стали юристами, врачами и законодателями, совершили либеральную революцию 60-х и назвали сами себя "великим поколением". В этот золотой век зовут американцев вожди демократов и обижаются на молодежь за то, что она туда не хочет. И недаром поколения, следующие за бумерами, обозначены буквами, какими в математике обозначают неизвестные величины, – X, Y, Z. Эти выборы – последние, на которых бумеры составили большинство. Миллениалы уже догнали их по численности, а поколение X обгонит через восемь лет. Нынешние партии просто канут в небытие или изменятся до неузнаваемости.



Что это за мем – американская мечта? По-прежнему ли верит в него Америка? Это возможность добиться успеха в жизни, в чем бы он ни выражался, благодаря своим личным способностям и труду, а не связям или богатству. Как показал недавний опрос, более половины американцев верит, что американская мечта достижима лично для них, треть не верит, а 9 процентов отвергают идею как таковую.



Слухи о кончине американской демократии преувеличены. Она пережила кризисы и похуже нынешнего. Выход из кризиса всегда был победой над косностью и самоуверенностью. Америку спасет сомнение в собственной непогрешимости.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



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