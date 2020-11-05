В отказе возбуждать дело об отравлении Навального не упомянули его фамилию

Судья Кировского районного суда Томска Алексей Карпов в постановлении об отказе возбуждать уголовное дело по факту отравления Алексея Навального ни разу не упомянул фамилию политика.
Документ Навальный опубликовал у себя в блоге. В нём оппозиционер называется "лицом, претендующим на роль потерпевшего".
Глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади, комментируя постановление суда, назвал его "незаконным, потому что юридически в нём должны быть сведения о заявителе и о лице, в интересах которого подается заявление".
В свою очередь глава правозащитной организации "Апология протеста" Алексей Глухов отметил, что сталкивается с подобным постановлением впервые в своей практике, поскольку в подобных документах должно быть указано, в отношении кого именно совершено предполагаемое преступление. "Разумеется, там должна быть фамилия", - сказал Глухов, ещё раз подчеркнув, что не бывает материалов судебной проверки в отношении неустановленного потерпевшего.
Ранее СМИ неоднократно обращали внимание на то, что Владимир Путин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя любые события, связанные с Навальным, принципиально не произносят фамилию оппозиционера, называя его то "интернет-смутьяном", то "этим гражданином", то "берлинским пациентом".
- Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен 20 августа - он потерял сознание в самолёте по пути из Томска в Москву. Навального госпитализировали в омскую больницу и ввели в искусственную кому. Спустя двое суток, после требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин. В сознание политик пришёл только спустя 19 дней.
- Российские врачи исключили версию о целенаправленном отравлении Навального, объяснив его состояние "нарушением обмена веществ". Немецкие же специалисты, а также несколько независимых европейских лабораторий, нашли в организме политика следы боевого отравляющего вещества, схожего по составу с ядом "Новичок", который был использован при покушении на бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Власти Великобритании подозревают в организации этого покушения российские спецслужбы.
- Запад требовал от Кремля расследовать обстоятельства отравления Навального. Российские следственные органы отказались возбуждать уголовное дело. После этого Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении лиц и организаций, которые, по их мнению, либо могут быть причастны к инциденту, либо не дают хода расследованию. Среди них - директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в филиале которого, как предполагается, проходила разработка вещества из группы "Новичок".
- Сам Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин. Сейчас оппозиционер проходит в Германии курс реабилитации, после чего собирается вернуться на родину и продолжить политическую деятельность. В Кремле обвинения в причастности к отравлению Навального отрицают, считая произошедшее провокацией Запада.
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