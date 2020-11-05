В отказе возбуждать дело об отравлении Навального не упомянули его фамилию

Судья Кировского районного суда Томска Алексей Карпов в постановлении об отказе возбуждать уголовное дело по факту отравления Алексея Навального ни разу не упомянул фамилию политика.

Документ Навальный опубликовал у себя в блоге. В нём оппозиционер называется "лицом, претендующим на роль потерпевшего".

Глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади, комментируя постановление суда, назвал его "незаконным, потому что юридически в нём должны быть сведения о заявителе и о лице, в интересах которого подается заявление".

В свою очередь глава правозащитной организации "Апология протеста" Алексей Глухов отметил, что сталкивается с подобным постановлением впервые в своей практике, поскольку в подобных документах должно быть указано, в отношении кого именно совершено предполагаемое преступление. "Разумеется, там должна быть фамилия", - сказал Глухов, ещё раз подчеркнув, что не бывает материалов судебной проверки в отношении неустановленного потерпевшего.

Ранее СМИ неоднократно обращали внимание на то, что Владимир Путин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя любые события, связанные с Навальным, принципиально не произносят фамилию оппозиционера, называя его то "интернет-смутьяном", то "этим гражданином", то "берлинским пациентом".