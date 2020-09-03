Песков об отравлении Навального: "Мы не склонны воспринимать обвинения"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал развёрнутый комментарий по поводу обвинений в адрес Кремля со стороны мировых лидеров и заявления властей Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым химическим веществом.

"Никакие обвинения мы не склонны воспринимать", – сказал Песков, добавив, что для них "нет никакого повода". Пресс-секретарь президента отметил, что "все анализы и образцы биологических проб, которые были взяты российскими специалистами, не позволили выявить какие-либо отравляющие вещества".

При этом, по утверждению Пескова, Россия пока не получила информацию из Берлина о результатах исследований немецких специалистов, которые позволили прийти к выводу об отравлении Навального. "Надеемся это произойдет в ближайшее время", – сказал Песков, добавив, что получение информации важно, в том числе, и для российских следственных органов, которые, по словам пресс-секретаря президента, заинтересованы установить причины произошедшего.

Отдельно Песков отметил, что Владимир Путин не планирует в ближайшее время связываться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и вообще не планирует делать никаких заявлений. Также, по словам Пескова, в Кремле не видят оснований для введения новых санкций против России и против проекта "Северный поток – 2".

СМИ обратили внимание на то, что, комментируя отравление Навального, Песков, как и ранее Владимир Путин, в очередной раз подчёркнуто избегал в своей речи произношение фамилии оппозиционера, называя его "берлинским пациентом".

В среду правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок", которое было использовано при покушении на Юлию и Сергея Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году.

Власти Германии заявили о возможных санкциях в отношении России из-за отравления Навального, которое Ангела Меркель назвала "покушением". О мерах против виновников отравления заявили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот. Последний обвинил Россию в неоднократном использовании нервно-паралитического вещества "Новичок".