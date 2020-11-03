Новосибирск: власти отказались объяснять высокую смертность от COVID

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отказался объяснять причины высокой смертности от COVID-19 в регионе, заявив, что вопрос не касается личных прав и свобод. Об этом "Открытым медиа" рассказал обратившийся к чиновнику академик РАН Александр Чаплик.

Своё первое обращение в областной минздрав профессор Новосибирского госуниверситета направил в конце августа, после того как заметил, что летальность от COVID-19 в регионе в два раза превышает среднее значение по стране. Он поинтересовался у министра, чего не хватает в регионе – коек, аппаратов ИВЛ, лекарств, врачей или дисциплины населения.

В двухстраничном письме Хальзов не ответил ни на один вопрос и учёный вновь обратился к министру. Спустя месяц, 16 октября, чиновник прислал Чаплику ответ, в котором со ссылкой на федеральный закон "Об информации" заявил, что "оснований на предоставление какой-либо информации не усматривается", так как она не затрагивает права и свободы автора обращения.

"Мои права и свободы не затрагиваются проблемой повышенной смертности в регионе, где я живу. О чём тут говорить?" — сказал Чаплик "Открытым медиа" и сообщил, что перенаправил письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко, чтобы "этого бюрократа знала вся страна".

Согласно официальным данным, по состоянию на 2 ноября этот показатель в среднем по России равен 2,25 процента. По данным оперштаба Новосибирской области, летальность от COVID-19 в регионе вдвое выше — почти 4 процента. По подсчётам "Медиазоны", с учётом данных региональных штабов, Росстата и загсов, средний процент летальных исходов от COVID-19 по стране равен 3,4 процента.

Жительница Омска Анна Дьяконова записала видеообращение к губернатору Александру Буркову. Она утверждает, что медицина в регионе не работает, в аптеках нет лекарств, а чиновники не выполняют своих функций. Свой ролик Дьяконова опубликовала в фейсбуке. По её словам, врач скорой помощи не советовал ей ехать в больницу, поскольку там "ничего нет" и туда везут "чтобы люди умирали".