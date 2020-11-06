Суд Пермского края приговорил местного жителя Даниила Шестакова к исправительным работам по статье реабилитации нацизма. Он признан виновным в распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы за попытку загрузить фотографию бывшего советского генерала Андрея Власова на сайт проекта патриотической акции “Бессмертный полк”. Об этом сообщил корреспондент “Коммерсанта”.

Власов в годы Второй Мировой войны был генерал-лейтенантом Красной армии, командующим 2-й ударной армии, был награждён высшей советской наградой — орденом Ленина. После пленения вермахтом он возглавил коллаборационистскую Русскую освободительную армию, а в 1946 году был казнён в Москве по обвинению в государственной измене.

Шестаков вины не признал, ранее он пояснял, что хотел показать заслуги генерала Власова в период его службы в Красной армии, в частности, при обороне Москвы. Защита осуждённого отметила так же, что преступление не было оконченным, так как заявка была заблокирована модераторами.

Суд с доводами не согласился. В приговоре заявлено, что заслуги генерала Власова “перечёркиваются” фактом его предательства. Защита Шестакова намерена обжаловать его приговор.

В сентябре Пермский суд уже приговорил за реабилитацию нацизма к исправительным работам другого местного жителя Даниила Симанова, так же размещавшего фотографию Власова. Он признал свою вину. В нескольких регионах России были возбуждены ещё несколько дел — о фотографиях глав нацистской Германии и русских коллаборационистов.