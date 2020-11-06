Яровая предлагает наказывать юрлица за "реабилитацию нацизма"

Депутат Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект, который предусматривает введение штрафов размером до трёх миллионов рублей для юридических лиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала над нацистскими преступниками, а равно "публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".

В пояснительной записке к документу (законопроект и записка опубликованы на сайте Госдумы) говорится, что для физических лиц уже установлена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Предлагается дополнить её ещё и ответственностью юридических лиц.

Формулировка о публичном распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы войны уже содержится в российском Уголовном кодексе – за такое распространение гражданам может грозить до пяти лет лишения свободы. Ранее Яровая подготовила поправки к этой статье Уголовного кодекса: она предлагает уравнять "реабилитацию нацизма" в СМИ и в интернете.

В нынешней редакции кодекса прямое упоминание об интернете отсутствует, при этом по этой статье выносятся приговоры за действия, совершённые в интернете. Так, 6 ноября суд Пермского края приговорил местного жителя Даниила Шестакова к исправительным работам по статье о реабилитации нацизма за попытку загрузить фотографию бывшего советского генерала Андрея Власова на сайт проекта патриотической акции “Бессмертный полк”. Ранее были вынесены ещё несколько подобных приговоров.

Среди принятых недавно поправок в Конституцию России есть и поправка о том, что государство должно защищать "историческую правду". Президент России Владимир Путин недавно поддержал идею на законодательном уровне запретить сравнивать действия СССР и нацистской Германии. С инициативой ужесточить закон выступила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.