"Роскосмос" запросил ₽1,5 триллиона на создание аналога Starlink Илона Маска 

“Роскосмос” запросил у правительства 1,5 триллиона рублей на создание спутниковой группировки “Сфера”, которая должна обеспечивать связью всю поверхность земного шара. Проект должен составить конкуренцию проекту спутникового доступа в Интернет Starlink Илона Маска и британо-индийской OneWeb. Однако финансирования на проект не заложено, а запрошенная сумма — больше бюджета на все российские космические программы за 9 лет.

О запросе финансирования агентству РИА “Новости” рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов. Ранее глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин говорил в эфире “Вести FM”, что расхождение в оценке стоимости “Сферы” и программы создания сверхтяжёлой ракеты у “Роскосмоса” и правительства достигает триллиона рублей.

Полтора триллиона — больше, чем девятилетний бюджет всей российской космонавтики. В 2016 году правительство утвердило объём Федеральной космической программы на 2016-2025 годы в 1,4 триллиона рублей, после чего шла речь о её сокращении.

Создание “Сферы” было анонсировано в 2018 году Владимиром Путины во время прямой линии. Проект предполагает развёртывание группировки из 640 российских спутников до 2028 года. Они должны обеспечивать пользователей на земле высокоскоростным доступом в интернет и навигацией, и дистанционно зондировать поверхность Земли. “Новая газета” в декабре отмечала, что под проект не удаётся найти инвесторов.

2 ноября президент России Владимир Путин поручил “Роскосмосу” объяснить задержку утверждения ряда космических программ — в частности, “Сферы”. Рогозин обвинил в задержке правительство.