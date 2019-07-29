В России отказались выделять радиочастоты для проекта глобального спутникового интернета

Государственная комиссия по радиочастотам отказалась выдавать британскому оператору спутникового интернета OneWeb частоты для работы в России. Проект строительства глобальной сети спутниковой связи запускается совместно с Роскосмосом, но российские спецслужбы боятся, что не смогут контролировать его пользователей.

О решении государственной комиссии отказать в выделении частот пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на заместителя министра связи Олега Иванова. Получить частоты для работы в России OneWeb пытается с конца 2017 года. В апреле 2018 года против выступал Роскомнадзор, ссылаясь на то, что это может привести к помехам в работе других космических систем. В октябре того же года угрозу национальной безопасности в проекте увидела ФСБ, сообщало агентство Reuters.

OneWeb основана бывшим менеджером Google Грегом Уайлером. Стартап планирует развернуть на орбите 900 малых спутников, способных обеспечивать высокоскоростной интернет и связь на всей планете. В компанию вложились Airbus, Qualcomm и SoftBank на общую сумму около 1,7 миллиарда долларов. В феврале Роскосмос вывел на орбиту первые спутники с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Тогда же российское правительство обязало иностранных операторов спутникового интернета, работающих на территории России, получать разрешение на работу у ФСБ, ФСО и Министерства обороны и передавать траффик через станции сопряжения, работающие в России. Однако это не успокоило спецслужбы, вероятно, считающие, что контроль над пользователями сети всё равно будет недостаточно эффективным, говорит один из экспертов "Коммерсанта".