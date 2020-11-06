Памфилова подарила Путину альбом о выборах в СССР в 1946 году

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным в пятницу подарила ему фотоальбом о выборах в Верховный совет СССР в 1946 году. По словам Памфиловой, в честь 75-летия Победы ЦИК организовал выставку, посвящённую первым послевоенным выборам, а в фотоальбоме запечатлены её экспонаты.

"И эти избирательные участки собирались народом с мира по нитке: несли стулья, столы, вплоть до керосиновых ламп, поскольку не было электричества. То есть люди придавали этому огромное значение, с энтузиазмом, чтобы страну возродить, и эти выборы были очень важны" - заявила Памфилова о выборах, которые проводились 10 февраля 1946 года. По её мнению, тем, как прошли эти выборы, должна гордиться молодёжь.

Согласно официальным советским данным, в выборах 1946 года приняли участие 99,7 процентов избирателей, из них 99,2 процента голосовали за кандидатов так называемого блока коммунистов и беспартийных. Других кандидатов не было - выборы проводились на безальтернативной основе. Среди прочих в Верховный совет был избран и тогдашний советский диктатор Иосиф Сталин. Агитация против кандидатов фактически была запрещена: за неё или, например, за критические замечания в избирательном бюллетене людям грозило уголовное преследование.

Памфилова обсудила с Путиным итоги единого дня голосования в России, прошедшего в сентябре. Ссылаясь на опрос ВЦИОМ, она сказала, что у россиян выросло доверие к легитимности итогов выборов. Глава ЦИК также похвалила недавно введённое трёхдневное голосование - которое критикует оппозиция и независимые наблюдатели, утверждая, что оно увеличивает возможности для фальсификаций.

Памфилова также прокомментировала победу уборщицы на выборах главы одного из сёл Костромской области, заявив, что это не уникальный случай, и среди избранных местных депутатов - 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара и 11 чабанов.

В 2021 году в России должны пройти выборы в Госдуму.