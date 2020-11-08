В Омске полиция задержала сотрудников штаба Навального 

В Омске полиция задержала участников пикета против назначения главой областного Минздрава медика Александра Мураховского - бывшего главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1, в которую в конце августа госпитализировали с отравлением Алексея Навального.

Именно Мараховский тогда озвучил журналистам, что причина тяжёлого состояния Навального – "нарушение обмена веществ". Кроме того, главврач в течение двух суток не разрешал перевезти оппозиционера на лечение в Берлин. Навальный и его родные обвиняют Мураховского во лжи и попытке скрыть следы отравления.

Как сообщают "Сибирь. Реалии", среди задержанных на пикете против назначения Мураховского - несколько сотрудников местного штаба Алексея Навального. Всего полиция задержала семь человек.

Председатель омского "Альянса врачей" Ольга Белова назвала назначение Мураховского "плевком в лицо региона", а его самого - "человеком, исполняющим преступные приказы и фальсифицирующим диагнозы". Белова уверена, что на новой должности Мураховский "окончательно заткнёт рты медикам".

За последний месяц Мураховского дважды повышали в должности. В начале октября региональный Минздрав назначил его руководителем омской больницы №1, отметив "успешный опыт руководства" и "хозяйский подход" врача. А накануне губернатор Омской области Александр Бурков назначил Мураховского на должность главы областного Минздрава - после увольнения с этой должности Ирины Солдатовой.

Отставку Солдатовой связывали с протестом врачей скорой помощи против того, что в Омске не госпитализируют больных коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии.