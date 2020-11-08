Похороны Жванецкого пройдут в закрытом режиме, прощания не будет

Михаила Жванецкого похоронят в понедельник в Москве, но из-за пандемии коронавируса церемония будет закрытой, а церемонии прощания не будет вовсе. Об этом сообщил директор писателя Олег Сташкевич.

Жванецкий ушёл из жизни 6 ноября в возрасте 86 лет. За месяц до этого он объявил о прекращении концертной деятельности и закрытии телевизионной передачи "Дежурный по стране", соведущим которой он был. Летом писатель говорил, что почти не выходит из дома из-за плохого самочувствия.

В Одессе, где родился Жванецкий, в связи с его смертью городские власти объявили траур.