Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

live Лицом к событию. Путин выпал из модели будущего

Лицом к событию. Путин выпал из модели будущего
Embed
Лицом к событию. Путин выпал из модели будущего

No live streaming currently available

0:00 0:00 Live
Скачать медиафайл

"Мотив усталости от президента, правящего страной уже более 20 лет, оказался преобладающим в настроениях участвовавших в фокус-группах респондентов: если перемены и начнутся, то, скорее всего, после ухода Путина". Какого будущего для России хотят люди с различными политическими убеждениями? И как они себе это будущее реально представляют? Аналитический доклад Фонда Карнеги обсуждаем с одним из его соавторов, Андреем Колесниковым, а также историком Никитой Петровым и профессором Шеффилдского университета Евгением Добренко.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG