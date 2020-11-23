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Лицом к событию

Путин выпал из модели будущего

5 мая 2012, марш поддержки Владимира Путина

"Мотив усталости от президента, правящего страной уже более 20 лет, оказался преобладающим в настроениях участвовавших в фокус-группах респондентов: если перемены и начнутся, то, скорее всего, после ухода Путина". Какого будущего для России хотят люди с различными политическими убеждениями? И как они себе это будущее реально представляют? Аналитический доклад Фонда Карнеги обсуждаем с одним из его соавторов, Андреем Колесниковым, а также историком Никитой Петровым и профессором Шеффилдского университета Евгением Добренко. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Видеоверсия программы

Каких изменений вы хотели бы для России?
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Каких изменений вы хотели бы для России?

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