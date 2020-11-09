Владимир Путин отправил в отставку трёх министров

В понедельник, 9 ноября, президент Владимир Путин отправил в отставку глав трёх из 21 министерства — министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, главу Минстроя Владимира Якушева и министра транспорта Евгения Дитриха. О грядущих отставках ранее сообщали РБК, "Коммерсантъ", "Открытые медиа".

Якушев занял пост полпреда в Уральском федеральном округе. В этой должности он сменил Николая Цуканова, которого Путин в тот же день отправил в отставку. Цуканов сам хотел сменить сферу деятельности, пишет РБК. Претензий со стороны руководства страны к нему было, сказали источник издания.

Минприроды при Кобылкине критиковали за реализацию мусорной реформы и нацпроекта "Экология". В конце сентября аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что ситуация с мусорными полигонами в России "близка к критической". При нынешних темпах роста объемов твердых коммунальных отходов, которые составляют 1–2 процента в год, в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года, говорится в их отчете. Новым министром природных ресурсов будет назначен Александр Козлов, который руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики также с мая 2018 года.

Дитрих рассматривается на пост временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Смена министра транспорта могла состояться ещё весной, но из-за сложной ситуации, вызванной коронавирусом, этот вопрос отложили. Возможные преемники Дитриха на посту главы Минтранса — глава Росавтодора Андрей Костюк, глава Росавиации Александр Нерадько и руководитель "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Александр Новак, который с 2012 года возглавляет Минэнерго и является одним из авторов сделки России со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), позволившей остановить падение цен на нефть и даже добиться их роста, будет назначен вице-премьером по ТЭК и промышленности, пишет РБК. Число вице-премьеров в правительстве увеличится до 10 человек.

Один из кандидатов на пост министра энергетики — глава энергохолдинга "Интер РАО" Борис Ковальчук, говорят два собеседника РБК. Борису Ковальчуку 42 года, он уже десять лет руководит "Интер РАО", председателем совета директоров этого холдинга является Игорь Сечин, главный исполнительный директор крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть". Выбор Ковальчука на пост главы Минэнерго вполне логичен, он разбирается не только в энергетике, но и в нефти, отмечает источник в крупной энергетической компании.

Сообщалось, что Путин подпишет указ об отставках министров, затем на оперативном совещании с вице-премьерами об этом объявит премьер Михаил Мишустин, который предложит кандидатуры их преемников. Затем кандидатуры должна рассмотреть Госдума, добавляет он. Таким образом, они должны быть утверждены по новой схеме, предусмотренной поправками к Конституции — в пятницу, 13 ноября.