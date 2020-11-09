CNN: Эрдоган предложил Путину создать новую группу по Карабаху

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину создать рабочую группу по урегулированию конфликта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе вне Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Собеседники телеканала уточнили, что новая группа займётся политическим урегулированием конфликта после перемирия между Арменией и Азербайджаном.

Телефонный разговор турецкого и российского президентов состоялся 7 ноября. Кремль сообщил, что Путин и Эрдоган заявили о готовности взаимодействовать в рамках мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

9 ноября в разговоре с журналистами президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что выступает против привлечения третьих стран, в том числе Турции, в конфликт в Нагорном Карабахе. Алиев вновь подчеркнул, что непризнанная республика является неотъемлемой частью Азербайджана и сказал, что готов предоставить региону муниципальное управление или культурную автономию для армян. Вместе с тем, по словам азербайджанского лидера, Баку будет требовать от Еревана возмещения ущерба за разрушения в Нагорном Карабахе.

Ереван заявления Алиева пока не прокомментировал.

Конфликт в Нагорном Карабахе в очередной раз обострился в конце сентября. С той поры Баку и Ереван несколько раз договаривались о прекращении огня, но затем обвиняли друг друга в нарушении соглашений. 8 ноября Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль город Шуша в и провозгласил установление азербайджанского контроля над Карабахом. Минобороны Армении это не подтвердило. Армянские военные утверждают, что исход боёв за Шушу станет известен в понедельник, 9 ноября.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжается с последних лет существования Советского Союза. Регион, населённый преимущественно армянами, в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана, но ни одна из стран мира этот шаг не признала.