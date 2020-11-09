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У замглавы администрации президента нашли квартиры за 500 млн рублей

Семья заместителя главы администрации президента Алексея Громова купила две квартиры за полмиллиарда рублей, пишет The Insider со ссылкой на данные Росреестра. Недвижимость записана на 84-летнюю родственницу Громова Анну Лосицкую.

Обе квартиры располагаются в жилом комплексе "Лаврушинский 11". Общая площадь составляет 395 квадратных метров. Квартиры были куплены у Анатолия Новикова — бывшего акционера и менеджера компании "Видео интернешнл", занимающейся размещением рекламы на федеральных каналах, работу которых курирует Громов. Жена замглавы АП Анна Громова подтвердила изданию, что Анна Лосицкая — ее мать, но отказалась рассказывать, каким образом она приобрела такую дорогостоящую недвижимость.

The Insider отмечает, что Лосицкая нигде не работает и не обладает средствами для покупки элитной недвижимости. Также официальных доходов не хватило бы для покупки квартир ее зятю и дочери. Согласно декларации Громова, его среднегодовой доход составляет 8 млн рублей. На квартиры в ЖК "Лаврушинский 11" ему пришлось бы копить почти 60 лет, подчеркивает издание.

Издание "Проект" отмечало, что Громов владеет домом на Рублево-Успенском шоссе и квартирой в центре Москвы, стоимость которых составляет около 1 млрд рублей.

  • Сын чиновника — Алексей Громов-младший — связан с бизнесменами Олегом Дерипаской и Романом Абрамовичем. Он участвует в совместном с Дерипаской проекте по производству алюминиевых автомобильных дисков. Кроме того, в 2017 году Громов-младший получил долю Абрамовича в компании "МКМ-Логистика" по вывозу мусора, которую продал спустя полгода партнеру Абрамовича Александру Чигиринскому. Сын Громова заработал на сделке более 700 миллионов рублей.
  • Алексей Громов работает в администрации президента с 1996 года — дольше, чем любые другие чиновники в руководстве Кремля. Он отвечает за информационную политику.

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