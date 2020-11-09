Школы, лунная миссия и макаронный монстр: МГУ готовится к реформе

В МГУ продолжается процесс реформирования. В главном университете страны, помимо факультетов, создается система межфакультетских научных школ, призванная сделать образование более гибким и современным. МГУ планирует даже собственную лунную миссию, при этом многие сотрудники университета до сих пор получают мизерную зарплату, а студенты жалуются на нехватку общежитий.



Школьная надстройка



МГУ ждет перестройка: помимо факультетов, появится система межфакультетских научных школ. Собеседники Радио Свобода в ведущем университете страны отмечают, что проработка планов реформирования ведется без участия коллектива вуза, у обычных преподавателей - минимум информации о том, как всё будет организовано.

- Факультеты пока не получали официальных указаний, - говорит заместитель декана Исторического факультета МГУ Леонид Бородкин.

По словам Бородкина, пока нет официальной информации, невозможно сказать, как новая структура будет работать.

- Есть то, что называется liberal arts - когда студенты разных факультетов слушают примерно одну учебную программу. Когда студент сам себе строит индивидуальную траекторию [обучения] - это другое. Это совсем разные модели, не ясно, какая будет реализована, - объясняет он.

Саму необходимость перемен в университете историк не отрицает.

- Меняются профессии, людей надо готовить более гибко, надо меняться под новую реальность. Реформы сегодня нужны в любом вузе - и у нас, и в Вышке, где угодно. Главный вопрос - какие, - говорит Бородкин.

Информация о новой структуре в начале октября появилась на ресурсах Иницативной группы МГУ (в основном оппозиционно настроенной по отношению к руководству университета), а в начале ноября - в "Коммерсанте".

В университете появятся семь школ, которые будут объединять усилия факультетов по реализации ряда стратегических проектов. На всё это МГУ должен получить дополнительное финансирование, к планированию работы школ будут привлекаться представители крупных компаний - потенциальных работодателей выпускников МГУ.

По данным Иницитивной группы МГУ, в университете появятся следующие школы.

Школа " Космос ", объединяющая Факультет космических исследований, Мехмат, ГАИШ, НИИ Ядерной физики и другие структуры московского университета. "Космос" среди прочего будет работать над созданием автоматического космического аппарата и даже собственной лунной миссии МГУ. Собственный космический аппарат МГУ планирует к запуску уже в 2025 году.

", объединяющая Факультет космических исследований, Мехмат, ГАИШ, НИИ Ядерной физики и другие структуры московского университета. "Космос" среди прочего будет работать над созданием автоматического космического аппарата и даже собственной лунной миссии МГУ. Собственный космический аппарат МГУ планирует к запуску уже в 2025 году. Школа " Сохранение мирового культурно-исторического наследия " объединит Философский, Исторический и Филологический факультеты. Гуманитарная школа ставит куда более скромные цели: создание виртуального музея "Золотой фонд Московского университета" и этнологической карты России "Изучение языков и культуры коренных народов".

" объединит Философский, Исторический и Филологический факультеты. Гуманитарная школа ставит куда более скромные цели: создание виртуального музея "Золотой фонд Московского университета" и этнологической карты России "Изучение языков и культуры коренных народов". Школа " Мозг, когнитивные системы и искусственный интеллект " объединит Институт перспективных исследований мозга, Факультет вычислительной математики и кибернетики и другие подразделения. Школа будет реализовывать стратегический проект "Мозг и информация: от естественного интеллекта к искусственному".

" объединит Институт перспективных исследований мозга, Факультет вычислительной математики и кибернетики и другие подразделения. Школа будет реализовывать стратегический проект "Мозг и информация: от естественного интеллекта к искусственному". Школа " Математические методы анализа сложных систем " включит среди прочих Мехмат, и Социологический факультет. Намечены стратегические проекты "Методология и стратегия планирования и управления РФ (с учетом экономических, социально-демографических, экологических и иных факторов)", и "Система принятия решений (руководства регионов, страны, с учетом многофакторных рисков)".

" включит среди прочих Мехмат, и Социологический факультет. Намечены стратегические проекты "Методология и стратегия планирования и управления РФ (с учетом экономических, социально-демографических, экологических и иных факторов)", и "Система принятия решений (руководства регионов, страны, с учетом многофакторных рисков)". Школа " Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология " объединит Биофак, Химфак и другие. Она будет реализовывать стратегические проекты "Генетические технологии" и "Клеточные технологии регенерации для медицины".

" объединит Биофак, Химфак и другие. Она будет реализовывать стратегические проекты "Генетические технологии" и "Клеточные технологии регенерации для медицины". Школа " Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина " объединит Физфак, Факультет фундаментальной медицины и другие. Будут работать над стратегическими проектами "Создание глобальной информационной сети (под нужды РЖД)" и "Создание системы диагностирования социально-значимых заболеваний".

" объединит Физфак, Факультет фундаментальной медицины и другие. Будут работать над стратегическими проектами "Создание глобальной информационной сети (под нужды РЖД)" и "Создание системы диагностирования социально-значимых заболеваний". Школа "Будущее планеты. Глобальный экологический мониторинг" объединит Биофак, Химфак, Географический факультет, Факультет почвоведния. Они будут работать над стратегическим проектом в области изменения климата.

- Это попытка повернуть наши старые направления наук в современную сторону. Направления [создаваемых школ] наиболее востребованы с точки зрения современной науки и работодателей. У нас многие годы существуют межфакультетские курсы - студенты обязаны, по выбору, слушать что-то с другого курса. Но это один из двадцати [курсов, а теперь будут] более сопряженные учебные программы. Пока система школ касается только магистерских программ. После четырех лет учебы, получив диплом бакалавра, студент и так мог выбирать разные факультеты, а теперь ещё можно и межфакультетские программы, - объясняет Сергей Добролюбов, декан Географического факультета МГУ.

Добролюбов подчернкул в разговоре с Радио Свобода, что план приема студентов на бюджетные места в МГУ на 2021 год уже принят, и он остается таким же, как в 2020 году.



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Ранее система школ, так или иначе объединяющих факультеты, была создана на Физтехе и в ВШЭ. Впервые о том, что и в МГУ появятся школы, было объявлено весной, тогда предполагалось, что факультеты вообще будут упразднены в университете. Это вызвало негативную реакцию в научном сообществе, и теперь от этой идеи руководство МГУ отказалось.

- В ситуации с реорганизацией первый этап удалось выиграть. Должно было быть всё плохо, но, по крайней мере пока, удалось отбиться. Ректорат отошел от планов сливать факультеты в учебные школы и делать одинаковые программы на первых курсах. Это трансформировали под давлением общественности в то, что создаются научные школы грантового типа, - комментирует Михаил Лобанов, представитель профсоюза "Университетская солидарность" в МГУ.

- Не меняется факультетская структура, созданная ещё в 1930-х годах. Как были 43 факультета, так они и останутся. Школы - это межфакультетские образования, пока достаточно виртуальные: по крайней мере пока у них не будет собственных бухгалтерий и юридических лиц. Это образовательные программы и исследовательские проекты, которые к этим программам привязаны, - подчеркивает Добролюбов.

Часть сотрудников МГУ считает, что создание школ принципиально не изменит работу университета.

- Как будет работать, никто не понимает, скорее всего - никак. Реформа нужна, чтобы отчитаться перед начальством о проведенной реформе. Будет дополнительный хаос, так как люди не понимают, что происходит. Увеличиться бумагооборот и всякая отчетность, которая и так достала ученых, когда наука подменяется заполнением отчетов, - считает Алексей Лидов, заместитель председателя ученого совета Института мировой культуры.



Без денег и общежития



При амбициозных планах, в МГУ остается много внутренних проблем. Когда появилась информация о строительстве собственного храма МГУ, студенты и преподаватели университета петицию с требованием открыть "Храм макаронного монстра" пародийной пастафарианской религии. Петиция уже собрала более 6,5 тысяч подписей.

Лобанов объяснил Радио Свобода, что эта петиция в сущности - протест против нехватки мест в общежитиях.

- В МГУ не хватает общежитий, это длительная проблема: 10 лет назад, когда переходили на фактически шестилетнее обучение вместо пятилетнего, стало больше иногородних студентов и аспирантов. Аспирантура на многих факультетах стала четырехлетней вместо трехлетней. Общежитие много лет обещали построить, но не строили. В итоге с компанией "Интеко" был заключен инвестконтракт, предполагющий строительство на новой территории МГУ, помимо учебных корпусов, общежития. "Интеко" застраивает большие территории у метро "Университет" и "Ломоносовский проспект" коммерческим жильем, и за это строит корпуса МГУ. К 2015 году один из корпусов общежития построили, а второй корпус на 2,5 тысячи студентов задним числом убрали: решением правительства Москвы, и руководство МГУ на это согласилось, - рассказывает Лобанов.

Еще одна большая проблема - в МГУ сохраняются очень низкие зарплаты.

- В МГУ есть разные категории сотрудников. У преподавателей зарплата повыше, хотя тоже очень низкая. Доцент, кандидат наук - самые распространенные должности - получают после подоходного налога в месяц гарантированно тридцать с небольшим. Профессор - около пятидесяти. Есть ещё ассистенты, люди без степени - они могут получать примерно двадцать тысяч. Но они находятся ещё в привелегированном положении по отношению к научным сотрудникам, а те находятся в привелегированном положении по отношению к инженерному персоналу, лаборантам, библиотекарям, диспетчерам факультетов. У большого количества работников гарантированная часть зарплаты - 12 тысяч до вычета налогов. Им докидывают сколько-то, так что реально много людей живут на зарплату около 15 тысяч, - объясняет Лобанов.

Осенью от примерно сотни научных сотрудников Факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК), не занимающихся преподаванием, потребовали перевестись с полной ставки на 0,25. Собеседник Радио Свобода на ВМК пояснил, что доходы при этом сохранятся на прежнем уровне: руководству факультета так удобнее отчитываться о размерах зарплат своих сотрудников.

Сотрудники Института мировой культуры (ИМК) опубликовали открытое письмо о том, что их институт находится на грани закрытия: ректорат не назначает новое руководство ИМК уже три года, после смерти прошлого руководителя, академика Вячеслава Иванова, проходят постоянные сокращения.

- Администрация ни на какие наши официальные и неофициальные призывы встретиться и объясниться не откликается, ничего определенного не говорит. [...] В свое время ИМК был создан как уникальный проект, который в начале 90-х не только был создан под академика Иванова, инициатором выступал сам ректор [Виктор]Садовничий. Иванов был не только крупнейшим ученым-гуманитарием в нашей стране, но и достаточно крупной политической фигурой, депутатом Верховного совета СССР, входил в Межрегиональную депутатскую группу с академиком Сахаровым, был лично знаком с Ельциным и пользовался его покровительством. Тогда администрации МГУ казалось, что такого человека важно иметь внутри университета. В 2000-х Иванов занял критическую позицию по отношению к новой власти. Из флажка, которым можно было помахать и сказать: "Смотрите, что у нас есть", он превратился в обузу и даже скрытую угрозу, - объясняет Алексей Лидов.

На момент публикации материала Радио Свобода не получило ответ от пресс-службы МГУ.