Звезда "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский продолжает тренировать школьников, пишет "Медуза" со ссылкой на нескольких его бывших и нынешних учеников.
С 2017 года Скипский тренирует школьную команду петербургского физико-математического лицея № 366 под названием "Чорты", сообщил бывший воспитанник Скипского, попросивший не раскрывать своего имени: "К сожалению, он их тренирует до сих пор. Они перешли на тренировки через Zoom. И он всячески это скрывает, убрав записи о своем имени из документов с результатами [интеллектуальных турниров]".
Директор лицея № 366 Татьяна Цветкова подтвердила, что Скипский тренирует команду: "Он у нас не домогается никого. Тем более что [очно] сейчас занятия не происходят, потому что карантин. А по зуму — пусть занимаются. Через Zoom, я думаю, он никого не совратит".
- Родители игроков знают, что школьников тренирует человек, обвиненный в домогательствах к несовершеннолетним, — и даже подписали неформальный "отказ от претензий", заявил "Медузе" один из осведомленных совершеннолетних знатоков.
В июле 2020 года несколько бывших учениц Скипского, который преподавал в петербургских школах и организовывал турниры по интеллектуальным играм, обвинили его в домогательствах. Журналистка Екатерина Аренина рассказала, что Скипский пытался ее поцеловать, когда ей было 15 лет. О похожих эпизодах рассказали ещё несколько женщин – в том числе подчёркивалось, что Скипский сексуально домогался школьниц, как правило, несовершеннолетних.
- Многие комментаторы отметили, что о домогательствах Скипского к девочкам-подросткам знали как среди любителей "Что? Где? Когда?", так и в петербургских школах. Свидетельства нескольких женщин опубликовала "Медуза" 23 июля. Как пишет издание, в 2016 году о домогательствах по отношению к одной из школьниц Аничкова лицея стало известно некоторым учителям. После разговора с ними Скипский решил уволиться, хотя и не признал какую-либо вину.
- После этого игрок ушел из комиссии Международной ассоциации клубов по работе с детьми и молодежью. Его также отстранили от мероприятий с участием несовершеннолетних. Последний раз Скипский участвовал в "Что? Где? Когда?" 7 июня. Но недавно вернулся в игру.
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