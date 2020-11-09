Звезда "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский продолжает тренировать школьников, пишет "Медуза" со ссылкой на нескольких его бывших и нынешних учеников.

С 2017 года Скипский тренирует школьную команду петербургского физико-математического лицея № 366 под названием "Чорты", сообщил бывший воспитанник Скипского, попросивший не раскрывать своего имени: "К сожалению, он их тренирует до сих пор. Они перешли на тренировки через Zoom. И он всячески это скрывает, убрав записи о своем имени из документов с результатами [интеллектуальных турниров]".

Директор лицея № 366 Татьяна Цветкова подтвердила, что Скипский тренирует команду: "Он у нас не домогается никого. Тем более что [очно] сейчас занятия не происходят, потому что карантин. А по зуму — пусть занимаются. Через Zoom, я думаю, он никого не совратит".

Родители игроков знают, что школьников тренирует человек, обвиненный в домогательствах к несовершеннолетним, — и даже подписали неформальный "отказ от претензий", заявил "Медузе" один из осведомленных совершеннолетних знатоков.

В июле 2020 года несколько бывших учениц Скипского, который преподавал в петербургских школах и организовывал турниры по интеллектуальным играм, обвинили его в домогательствах. Журналистка Екатерина Аренина рассказала, что Скипский пытался ее поцеловать, когда ей было 15 лет. О похожих эпизодах рассказали ещё несколько женщин – в том числе подчёркивалось, что Скипский сексуально домогался школьниц, как правило, несовершеннолетних.