C начала года не менее 30 российских полицейских покончили с собой 

С начала года не менее 30 российских полицейских совершили суицид, сообщает издание "МБХ медиа", изучив открытые источники. Почти во всех случаях в МВД заявляли, что у погибших были некие семейные проблемы.

Отмечается, что пиковыми по числу суицидов стали февраль и март. Так, с 9 по 11 марта в разных регионах России покончили с собой сразу четверо полицейских, причём трое из них были не рядовыми сотрудниками, а начальниками отделов.

В прошлом году самоубийство совершили минимум 56 российских полицейских. Эксперты отмечали, что их число может быть значительно выше и что в МВД замолчали ряд таких случаев.

Также эксперты отмечали, что основными мотивами ухода из жизни являются "палочная система" и то, что "сотрудники становятся заложниками своих начальников, которые, зная о нарушениях в работе подчинённых, могут манипулировать ими".