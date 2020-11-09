Путин запретил судьям КС публиковать особые мнения

Владимир Путин подписал закон, запрещающий публиковать особые мнения судьям Конституционного суда России. Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

До подписания закона президентом России судьи КС могли не согласиться с коллегами в вынесенном ими большинством голосов решении и имели право выразить свою позицию, которая публиковалась в "Вестнике Конституционного суда". Несмотря на то, что особые мнения не обладали юридической силой, они могли влиять на последующее правоприменение.

В ряде случаев особые мнения судей становились предметом общественной дискуссии. В феврале этого года судья Константин Арановский выступил против того, чтобы считать Россию правопреемницей СССР, в прошлом году он же раскритиковал запрет для иностранцев владеть СМИ, в 2017-м году Арановский вместе со своим коллегой Владимиром Ярославцевым выступили против решения Конституционного суда позволить России не выплачивать компенсации бывшим владельцам ЮКОСа, а в 2014 году Ярославцев указывал в особом мнении на дискриминационный характер закона об иностранных агентах.