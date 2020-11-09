В Кургане на координатора штаба Навального завели уголовное дело 

В Кургане на координатора местного штаба Алексея Навального Алексея Шварца завели уголовное дело по статье об уклонении от прохождения военной службы. Как сообщил сам Шварц, его вызвали на допрос в Следственный комитет, оппозиционер должен явиться туда в среду. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Полгода назад Шварц рассказывал, что полицейские требовали от него подписать повестку о явке в военкомат задним числом, но он отказался это сделать, а при последнем посещении военкомата из личного дела оппозиционера убрали упоминание обо всех болезнях. Шварц тогда заявил, что дело об уклонении от военной службы фабрикуют против него специально, чтобы он не мог продолжать заниматься политической деятельностью.

В конце прошлого года в российскую армию принудительно отправили одного из ключевых сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Руслана Шаведдинова. Его увезли служить на архипелаг Новая Земля. В воинской части Шаведдинову запретили пользоваться мобильным телефоном, а также отправлять и получать письма.

В июне этого года также принудительно в армию отправили 19-летнего IT-специалиста ФБК Артёма Ионова - несмотря на подтверждённую врачами астму.